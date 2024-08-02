Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Dinamo Zagreb, Young Boys, Kızılyıldız, PAOK- Malmö (turu geçen) ve Midtjylland-Ferencvaros (turu geçen) Galatasaray playoff turundaki ilk maçına 20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak.



DEV MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi açıklandı. Olimpiyat Stadyumu'nda yarın oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.