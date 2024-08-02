Carlo Ancelotti’den Arda Güler sözleri: Tarihin en iyilerinden birisi olacak

LaLiga şampiyonu Real Madrid, Serie A ekiplerinden Milan ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanırken, mücadelede 45 dakika şans bulan milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı yine gündem oldu. Maç sonunda Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda tatilde bile çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. O bir 10 numara. Ortada ve sağda olduğu gibi solda da iyi oynayabiliyor. Eğer orta sahada 3 oyuncuyla oynarsak, 3 kişiden biri o olabilir. Arda için önemli bir sezon olacak. Rolü daha da büyüyecek" ifadelerini kullandı. Arda'nın takım arkadaşı Vazques ise "Harika potansiyeli var. EURO 2024'ü de çok iyi geçirdi. Bu sezon Arda'dan harika anlar göreceğiz" dedi.

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