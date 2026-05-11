İRAN'DAN ABD'YE ROMA GÖNDERMESİ

28 Şubat'tan bu yana devam Orta Doğu'daki Washington-Tahran arasında anlaşma beklenirken Hürmüz'de ABD ve İran gemileri arasında sıcak çatışma çıktı.
Bölgeden dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de...
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı "kabul edilemez" olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde ettiğini vurguladı.
M.Ö. 53 yılında General Surena’nın Carrhae Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini "asimetrik" bir zaferle yenilgiye uğrattığını belirten Bekayi, "Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş; Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir" hatırlatmasında bulundu. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekayi, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" dedi.
İran ordusu, ülkenin güneybatısında "düşmana" ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran ordusu, bir İHA düşürdü.
İran ordusundan yapılan açıklamada, "Ülkenin güneybatında 'düşmana' ait bir İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.
İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü iddia edildi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Netanyahu-Trump görüşmesinin, İsrail'in her türlü senaryoya yönelik hazırlık yaptığı bir ortamda gerçekleştiğini savundu.
Haberde, İran'ın taslağa yanıtını arabulucular yoluyla iletmesinin ardından Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.
ABD'nin İran'la bir uzlaşma sağlamaya yönelik çabalarının sürdüğü kaydedilen haberde, güvenlik konusundaki gerginliklerin gölgesinde yapılan Netanyahu-Trump görüşmesinin "önemli" olduğu iddia edildi.
İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın, Netanyahu'ya, İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu öne sürmüştü.
İran basını, Tahran yönetiminin, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.
İran lideri Mücteba Hamaney’in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin “Yeni bölgesel düzenin habercisi” başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.
Hamaney’in resmi sosyal medya hesabından Basra Körfezi’ne ilişkin 10 maddelik bir açıklama paylaşıldı.
Açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi’ndeki güvensizliğin en büyük nedeni olduğu ve ABD’nin bölgedeki kendi üslerini dahi koruyamadığı vurgulandı.
İran’ın Basra Körfezi ile Umman Denizi’ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtildiği açıklamada, “İran’ın (Basra) Fars Körfezi’ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi” olduğu kaydedildi.
İran’ın Basra Körfezi’ni yöneterek körfezin güvenliğini sağladığı iddiasının yer aldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.
Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajın yayımlanan tanıtımında, savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulunarak, İran'ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğu mesajını verdi.
İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden çıkarılması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini savunan Netanyahu, bunun nasıl yapılacağı sorusunu "Oraya girip çıkaracaksınız." şeklinde yanıtladı.
Netanyahu, uranyumun Tahran ile anlaşma olsun ya da olmasın fiziksel olarak çıkarılabileceğini ve ABD'nin her iki seçeneği de desteklediğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine "Oraya girmek istiyorum." dediğini öne süren Netanyahu, bu konuda detaylı açıklama yapmayı "askeri planlar hakkında bilgi veremeyeceğini" belirterek reddetti.
İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu iddia etmişti.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.