NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanın yükünü konuşmayı öneriyoruz. Siyahın-beyazın, erkeğin-kadının, güneyi kuzeyin yükünü değil insanın yükünü öneriyoruz. Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk bakmayı teklif ediyoruz.



İnsanlık onuruna yaraşır daha adil bir dünya için çalışmak durumunda olduğumuz görüyoruz. Bu yükü kaldırmak sömürgeci de dahil hepimizi iyileştirecektir diye düşünüyoruz. Zira başkasının onurunu çiğneyerek kurulan bir düzen onu kuranları da insanlıktan uzaklaştırır ve bizi bir başka utanç adasına Epstein Adası'na kadar götürür.

DÜNYA DEKOLONİZASYON FORUMU Küresel krizlerin temel nedenlerinin ve tarihsel sömürgecilik mirasının inceleneceği "World Decolonization Forum", 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) etkinlikte dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde küresel krizlerin temel nedenleri ve tarihsel sömürgecilik mirası incelenirken, uluslararası alanda tanınan akademisyen, gazeteci ve uzmanlar İstanbul'da bir araya gelecek. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumda, geçmiş sömürgecilik faaliyetlerinin kalıcı izleri ve bu durumun dünyadaki mevcut krizleri nasıl etkilediği, akademisyenler ve uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

