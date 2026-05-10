Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "A.B.İ.", yeni bölümüyle 12 Mayıs salı akşamı 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
SIRLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
OGM Pictures imzası taşıyan dizide bu hafta, Hancıoğlu ailesi içinde uzun süredir gizlenen sırlar gün yüzüne çıkıyor. Aile içinde başlayan büyük yüzleşme, özellikle Sinan ve Mahinur cephesinde derin bir kırılmaya neden olurken, yıllardır saklanan bir çocuğun varlığı tüm dengeleri değiştiriyor. Ortaya çıkan bu gerçek, sadece aile bağlarını değil, karakterlerin birbirine olan güvenini de sarsıyor.
ÇEVRESİ TEHLİKE İÇİNDE
Geçmişte yaşanan karanlık olayların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Tahir'in işlediği suçlar da bir bir ortaya çıkıyor. Bu durum, yalnızca düşmanlarını değil, en yakın çevresini de tehlikenin içine sürüklüyor.
RİSKLİ BİR HAMLE
Öte yandan Doğan, ailesini korumak ve Şimşek'in kurduğu tehlikeli planı bozmak için riskli bir hamle yapıyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmezken, en büyük tehlikenin dışarıdan değil içeriden geldiği ortaya çıkıyor.
ÇATIŞMANIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR
İhanet şüphesiyle hareket eden Doğan, kendi çevresindeki bir haini ortaya çıkarmaya çalışırken, kurduğu plan büyük bir çatışmanın fitilini ateşliyor. Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği yeni bölümde tüm karakterler kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.
GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL
Dizide bu hafta yaşanacak gelişmeler, Hancıoğlu ailesini geri dönüşü olmayan bir sürecin içine sürüklüyor ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini veriyor.
A.B.İ. DİZİ KÜNYESİ
|Kategori
|Bilgiler
|Yapım Şirketi
|OGM Pictures
|Yapımcı
|Onur Güvenatam
|Yönetmen
|Cem Karcı
|Senaryo
|Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş, Ali Selçuk Uygur
|Başrol Oyuncuları
|Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla)
|Ana Kadro
|Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan)
|Yardımcı Oyuncular
|Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat)
|Usta Oyuncular
|Tarık Papuççuoğlu (Tahir), Tülay Bursa (Lamia), Turgut Tunçalp