CANLI YAYIN
Geri

A.B.İ.’de büyük kırılma: Karanlık sırlar ortaya çıkıyor I Aile parçalanmanın eşiğinde

ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi “A.B.İ.” yeni bölümüyle yarın akşam izleyici karşısına çıkıyor. Hancıoğlu ailesinde saklanan sırlar bir bir açığa çıkarken, geçmişten gelen büyük gerçekler tüm dengeleri altüst ediyor ve aileyi parçalanmanın eşiğine sürüklüyor.

Giriş Tarihi:
A.B.İ.’de büyük kırılma: Karanlık sırlar ortaya çıkıyor I Aile parçalanmanın eşiğinde
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • A.B.İ. dizisi bu akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
  • Hancıoğlu ailesinde yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor ve aile içi dengeler değişiyor.
  • Tahir'in geçmişindeki karanlık olaylar ortaya çıkarak çevresini tehlikeye sokuyor.
  • Doğan, ailesini korumak için riskli bir hamle yaparak içeriden gelen tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
  • Dizi, Hancıoğlu ailesini geri dönüşü olmayan bir sürecin içine sürüklüyor.

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "A.B.İ.", yeni bölümüyle 12 Mayıs salı akşamı 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

A.B.İ. 15. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

SIRLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

OGM Pictures imzası taşıyan dizide bu hafta, Hancıoğlu ailesi içinde uzun süredir gizlenen sırlar gün yüzüne çıkıyor. Aile içinde başlayan büyük yüzleşme, özellikle Sinan ve Mahinur cephesinde derin bir kırılmaya neden olurken, yıllardır saklanan bir çocuğun varlığı tüm dengeleri değiştiriyor. Ortaya çıkan bu gerçek, sadece aile bağlarını değil, karakterlerin birbirine olan güvenini de sarsıyor.

A.B.İ.’de büyük kırılma: Karanlık sırlar ortaya çıkıyor I Aile parçalanmanın eşiğinde-3

ÇEVRESİ TEHLİKE İÇİNDE

Geçmişte yaşanan karanlık olayların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Tahir'in işlediği suçlar da bir bir ortaya çıkıyor. Bu durum, yalnızca düşmanlarını değil, en yakın çevresini de tehlikenin içine sürüklüyor.

A.B.İ.’de büyük kırılma: Karanlık sırlar ortaya çıkıyor I Aile parçalanmanın eşiğinde-4

RİSKLİ BİR HAMLE

Öte yandan Doğan, ailesini korumak ve Şimşek'in kurduğu tehlikeli planı bozmak için riskli bir hamle yapıyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmezken, en büyük tehlikenin dışarıdan değil içeriden geldiği ortaya çıkıyor.

A.B.İ.’de büyük kırılma: Karanlık sırlar ortaya çıkıyor I Aile parçalanmanın eşiğinde-5

ÇATIŞMANIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR

İhanet şüphesiyle hareket eden Doğan, kendi çevresindeki bir haini ortaya çıkarmaya çalışırken, kurduğu plan büyük bir çatışmanın fitilini ateşliyor. Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği yeni bölümde tüm karakterler kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

A.B.İ.’de büyük kırılma: Karanlık sırlar ortaya çıkıyor I Aile parçalanmanın eşiğinde-6

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

Dizide bu hafta yaşanacak gelişmeler, Hancıoğlu ailesini geri dönüşü olmayan bir sürecin içine sürüklüyor ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini veriyor.

A.B.İ.’de büyük kırılma: Karanlık sırlar ortaya çıkıyor I Aile parçalanmanın eşiğinde-7

A.B.İ. DİZİ KÜNYESİ

KategoriBilgiler
Yapım ŞirketiOGM Pictures
YapımcıOnur Güvenatam
YönetmenCem Karcı
SenaryoEylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş, Ali Selçuk Uygur
Başrol OyuncularıKenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla)
Ana KadroAsude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan)
Yardımcı OyuncularŞahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat)
Usta OyuncularTarık Papuççuoğlu (Tahir), Tülay Bursa (Lamia), Turgut Tunçalp
Milyoner'de matematikçi yarışmacı kendi alanındaki soruda elendi: Jokerleri de çare olmadı
SONRAKİ HABER

Jokerleri de çare olmadı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler