Partisindeki yolsuzluk, rüşvet, taciz, şantaj çarkını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. Özel, partisinde yaşanan krizlere 'Dur' demek yerine yalan siyasetine sarılıyor ve giderek daha da batıyor. CHP Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

1 MİLYON EURO İTİRAFI



Özellikle Böcek'in babasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 milyon euroluk rüşveti çantayla CHP Genel Merkezi'ne götürmesi gün yüzüne çıkmıştı. Herkes CHP Başkanı Özel'den konuya ilişkin bir açıklama beklerken Özel, 8 Mayıs akşamı katıldığı programda Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel'in iftira niteliğindeki açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatırken, partililerden Özel'in açıklamalarına ve kayıtsızlığına öfke büyüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GERÇEK CHP'LİLER GÖREVE



Konuya ilişkin özel açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "İçim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Yani tertemiz bir siyasi hareketin Türkiye kamuoyunda bu meselelerle anılması doğrusu gerçekten beni çok üzüyor. Şaşkınlıkla izliyorum. Aylardır içim yanıyor. Sadece bugün değil. Aylardır bu sorunlardan dolayı içim yanıyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık Çınar'ın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın" dedi.