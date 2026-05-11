Partisindeki yolsuzluk, rüşvet, taciz, şantaj çarkını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. Özel, partisinde yaşanan krizlere 'Dur' demek yerine yalan siyasetine sarılıyor ve giderek daha da batıyor. CHP Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
1 MİLYON EURO İTİRAFI
Özellikle Böcek'in babasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 milyon euroluk rüşveti çantayla CHP Genel Merkezi'ne götürmesi gün yüzüne çıkmıştı. Herkes CHP Başkanı Özel'den konuya ilişkin bir açıklama beklerken Özel, 8 Mayıs akşamı katıldığı programda Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel'in iftira niteliğindeki açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatırken, partililerden Özel'in açıklamalarına ve kayıtsızlığına öfke büyüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
GERÇEK CHP'LİLER GÖREVE
Konuya ilişkin özel açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "İçim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Yani tertemiz bir siyasi hareketin Türkiye kamuoyunda bu meselelerle anılması doğrusu gerçekten beni çok üzüyor. Şaşkınlıkla izliyorum. Aylardır içim yanıyor. Sadece bugün değil. Aylardır bu sorunlardan dolayı içim yanıyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık Çınar'ın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın" dedi.
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, CHP'de yaşanan yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık olaylarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına baktığınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e o dönem bütün yalılar, köşkler bomboştu. Atatürk'ün kız kardeşi, yeğenleri, manevi evlatları vardı. Hiçbirisine bir çöp bırakmadı. Sonrası İsmet İnönü, sonrası Bülent Ecevit, sonrası Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebi liderlerinin hassasiyetidir" ifadelerini kullandı.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Savcılığın yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda CHP Genel Merkezi'ne girmediği iddia edilen Böcek'in HTS kayıtları ve uçuş listeleri 1 milyon euroluk rüşvet trafiğini ortaya koydu. Savcılık, Böcek'in Antalya-Ankara trafiğini HTS ve baz kayıtlarıyla dakika dakika deşifre etti.
20 BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL'İ KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan yolsuzluk şüphelilerini savunmaya devam eden ve hakarete varan mesajlarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içerisindeki 'sessiz öfke' büyüyor. Son 2 hafta içerisinde 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek Özgür Özel'i şikâyet ettiği ve "Parti yönetilemiyor" serzenişinde bulunduğu öğrenildi. Hemen hemen her hafta yeni bir itirafla çalkalanan CHP'de Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in itirafları doğrultusunda, parti içerisindeki yolsuzluk iddiaları Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya kadar uzandı. Kaostan kurtulamayan parti yönetimi, bir yandan da parti içi sert eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür ve hakaret dolu mesajları ortaya çıkan, son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a "Kocanı boşa, parti senin arkanda durur" mesajını attığını itiraf eden Özgür Özel'e yönelik olarak arka plandaki memnuniyetsizlik artıyor.
Bu kapsamda son 2 haftada 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek bir anlamda içini döktüğü ve Özel'in mevcut politikalarını şikayet ettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu ile görüşen belediye başkanları arasında 2-3 dönemdir görevine devam eden isimlerin de yer aldığı aktarıldı. Belediye başkanlarının Özgür Özel'e güvenmediğini belirten partili kaynaklar; yolsuzluk ve ahlak dışı ilişki şüphelisi isimlerin savunulmaya çalışılması, belediyelerin taleplerine yönelik genel merkezin umursamaz tutumu, mesaj skandalları ve eleştiriye tahammülsüzlük gibi sebeplerin bu konuda en önemli gerekçeler olduğunu belirtiyor. Genel merkezin tepki çeken politikaları sebebiyle 2024 yerel seçimlerinden bu yana partiden istifa eden belediye başkanı sayısı 20'ye yaklaşırken, bunlardan 15'i AK Parti'ye katılma kararı aldı. CHP'de "Yolsuzlardan arınalım" dediği için ihraç edilen üye sayısının ise 1800'ü aştığı öğrenildi.
CHP'de şu an bir zihniyet problemi olduğunu belirten partililer ise CHP yönetimi ve Özel'e tepki gösterdi.
"ÖZEL DERHAL İSTİFA ETMELİ"
CHP'DEN İHRAÇ EDİLEN GAZETECİ MUSTAFA YAVUZ: Özgür Bey maalesef konuştukça batıyor. Yalan Özgür Özel'in ağzına yuva yapmış. VIP araç konusunda sürekli farklı beyanlar verdi ve en sonunda bunu kabul etmek zorunda kaldı. Uşak Belediyesi'nin parası, Uşak halkının vergileriyle oluşuyor. CHP ise merkezden para alan bir siyasi parti. Bunu bile bilmeyecek kadar gerçeklerden kopuk durumda. CHP genel başkanı, sabah söylediği yalanı akşam kabul etmek zorunda kalacak kadar aciz duruma düşmüştür. Uşak Belediyesi'nin 3 kuruşluk parasına kadar düşmüş vaziyetteler. Hani halkın değerlerine bağlıydınız siz? Lüks araçlarda ne işiniz var sizin? Kendisi derhal istifa etmelidir.
"HASTALIKLI ZİHNİYET"
CHP'Lİ SİYASET BİLİMCİ BÜLENT GÜRSOY: CHP'de şu an bir zihniyet problemi var. Böyle bir partinin genel başkanı, devletin hukuki ve mali düzeni konusunda sıra dışı yaklaşımlar gösteremez. "Devletin bir cebinden aldım, diğer cebine koydum" gibi basit bir bakış açısı CHP genel başkanına yakışmaz. Bunu özellikle Uşak olayı için söylüyorum. Uşak Belediyesi'nin bir iştirakinden CHP Genel Başkanı'nın makam aracının iç tasarımının ödenmesi ve gerekirse kamu zararının karşılanacağına dönük ifadeler, "Nasıl olsa devletin bir cebinden diğer cebine geçiyor" mantığıyla izah edilemez. Bu zihniyette hastalıklı bir durum var.