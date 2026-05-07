CHP'yi titreten 8.5 saat! Muhittin Böcek önce "istifa" dedi sonra "itirafçı" oldu: "Sus" demeye gelen Özgür Karabat'ı eli boş gönderdi

CHP'de "Antalya" paniği yaşanıyor... Gökhan Böcek'ten sonra Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması Genel Merkez'de taşları yerinden oynattı. CHP içinden ailesine edilen küfürler üzerine Böcek, Özgür Özel'e "Gerekli adımlar atılmazsa istifa edebilirim" şeklinde haber gönderdi. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tam 8.5 saat ifade verdi. CHP, Muhittin Böcek'i susturmak için İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ı Antalya'ya gönderse de sonuç alamadı. Böcek, Karabat'ın görüşme talebini reddetti. Bir grup CHP'li ise "Pisliği Butlan Temizler" paylaşımları yapmaya başladı.

  • Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek’in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alındı.
  • Dün akşam saat 18.35’te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00’e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.
  • Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.
  • CHP, Muhittin Böcek'i susturmak için İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ı Antalya'ya gönderdi ancak sonuç alamadı. Böcek, Karabat'ın görüşme talebini reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde besleyip büyüttüğü rüşvet ahtapotu Genel Merkez'in boynuna dolandı.

Gayri ahlaki ilişkileri ortaya çıkan ve yolsuzluk suçundan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlandı. Özgür Özel'in VIP aracının Uşak'ın kasasından yapıldığını itiraf eden Yalım, Genel Merkez'e kurultay öncesi 1 milyon 200 bin lira para verdiğini itiraf etti.

Uşak'taki akçeli işlerle ipliği pazara çıkan CHP'nin Antalya-Genel Merkez hattında Veli Ağbaba üzerinden kurduğu rüşvet ağı da Gökhan Böcek'in ifadesiyle deşifre oldu.

Eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirdi. Bu doğrultuda ifadesinde Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon Euro'yu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini, bu paranın Özgür Özel'in bilgisi ve talimatı dahilinde babasının adaylığı için "adaylık ücreti" gibi istendiğini açıkladı. Teknik incelemeler ve baz kayıtları Böcek'in o tarihte Genel Merkez çevresinde olduğunu doğruladı.

DÜN AYNI MASADA OTURANLAR BUGÜN BİRBİRİNE SÖVER OLDU

Önce Özkan Yalım ardından Gökhan Böcek'ten peşi sıra gelen itiraflar CHP'de taşları yerinden oynattı. Genel Merkez'in siyasi rüşvetle kurduğu aday borsası deşifre olurken; dün aynı masada oturanlar bugün birbirine söver oldu.

CEMAL ENGİNYURT'TAN CHP'Lİ BÖCEK'E: PİSLİK, YAVŞAK...

Sonradan CHP'li İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon Euro rüşvet parası indiren Gökhan Böcek'e "pislik böcek, yavşak" diye hakaret etti.

Sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntüleri gündeme getirerek Böcek ailesini hedef gösterdi.

VELİ AĞBABA AYAĞINA GİTTİĞİ GÖKHAN BÖCEK'E BEDDUALAR ETTİ

CHP'de her şaibeli işte ismi anılan, adaylık rüşvetlerini aldığı söyleyen Veli Ağbaba ise Gökhan Böcek'e beddua seanslarına başladı.

Ağbaba, daha önce cezaevinde ayağına gittiği Gökhan Böcek için "Allah belasını versin. Görsem tanımam, hiçbir tanışıklığım yok" dedi.

MUHİTTİN BÖCEK DE İTİRAFÇI OLDU... 8.5 SAAT İFADE VERDİ

Tüm bu yaşananlar sonrası Muhittin Böcek'in Özgür Özel'e haber gönderdiği "Gerekli adımlar atılmazsa istifa edebilirim" dediği parti içi kulislerde yankılanırken Genel Merkez'i derinden sarsan bir gelişme yaşandı.

Böcek, etkin pişmanlık talebinde bulundu. Önceki akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Eski Antalya BB Başkanı'nın itirafçı olmasında rozetini taşıdığı CHP'nin ailesine yaptığı hakaretler olduğu söyleniyor.

ÖZGÜR KARABAT'I REDDETTİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Antalya'da olduğu öğrenildi.

Karabat'ın Antalya Adliyesi'ne giderek Muhittin Böcek ile görüşmek istediği ancak Böcek'in bu talebi kabul etmediği gelen bilgiler arasında.

ÖZEL'E HEDİYE ETTİĞİ KİTAP: SİYASET VE İHANET

Muhittin Böcek'in itirafçı olması sonrası sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Böcek'in 2022'de kaleme aldığı "İkinci Yaşam - Siyaset ve İhanet" isimli kitabın CHP'nin bugünkü tablosunu özetlediği görüldü.

"PİSLİĞİ BUTLAN TEMİZLER"

Kendilerine gerçek CHP'liler diyen bir grup sosyal medyada "Pisliği Butlan Temizler" başlığıyla etiket çalışması yaptı. Mutlak Butlan kararının CHP'yi arındıracağını savundu.

MUTLAK BUTLAN DAVASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Ayrıca Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği şok itiraflar, istinaf mahkemesine gönderildi.

Yalım'ın "Özgür Özel'in evinin duvarına poşetle para bıraktım", Gökhan Böcek'in ise "Babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro teslim ettim" şeklindeki iddiaları Mutlak Butlan davasının seyrini değiştirebilecek nitelikte.

