Veli Ağbaba’dan Gökhan Böcek çelişkisi! Ziyaret kaydı ortaya çıktı VELİ AĞBABA AYAĞINA GİTTİĞİ GÖKHAN BÖCEK'E BEDDUALAR ETTİ



CHP'de her şaibeli işte ismi anılan, adaylık rüşvetlerini aldığı söyleyen Veli Ağbaba ise Gökhan Böcek'e beddua seanslarına başladı. Ağbaba, daha önce cezaevinde ayağına gittiği Gökhan Böcek için "Allah belasını versin. Görsem tanımam, hiçbir tanışıklığım yok" dedi.

Gökhan Böcek'ten sonra Muhittin Böcek de itirafçı oldu



MUHİTTİN BÖCEK DE İTİRAFÇI OLDU... 8.5 SAAT İFADE VERDİ



Tüm bu yaşananlar sonrası Muhittin Böcek'in Özgür Özel'e haber gönderdiği "Gerekli adımlar atılmazsa istifa edebilirim" dediği parti içi kulislerde yankılanırken Genel Merkez'i derinden sarsan bir gelişme yaşandı.



Böcek, etkin pişmanlık talebinde bulundu. Önceki akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.



Eski Antalya BB Başkanı'nın itirafçı olmasında rozetini taşıdığı CHP'nin ailesine yaptığı hakaretler olduğu söyleniyor.