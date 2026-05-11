Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kazanırken tarihindeki önemli bir rekoru da tekrarladı. Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında yakalanan üst üste dört şampiyonluk serisi, bu kez Dursun Özbek-Okan Buruk birlikteliğiyle yeniden elde edildi. O dönemde futbolcu olarak kadroda yer alan Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşadı.

Şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçında Galatasaray, iki kez geriye düşmesine rağmen Mario Lemina, Victor Osimhen ve Kaan Ayhan'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Böylece sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşti.

Başkan Dursun Özbek'in, şampiyonluk primi olarak futbol takımına toplam 5 milyon euro dağıtacağı öğrenildi.