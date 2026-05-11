Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kazanırken tarihindeki önemli bir rekoru da tekrarladı. Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında yakalanan üst üste dört şampiyonluk serisi, bu kez Dursun Özbek-Okan Buruk birlikteliğiyle yeniden elde edildi. O dönemde futbolcu olarak kadroda yer alan Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşadı.
Şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçında Galatasaray, iki kez geriye düşmesine rağmen Mario Lemina, Victor Osimhen ve Kaan Ayhan'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Böylece sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşti.
Başkan Dursun Özbek'in, şampiyonluk primi olarak futbol takımına toplam 5 milyon euro dağıtacağı öğrenildi.
HEDEF ŞİMDİ BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK
Galatasaray'da yeni hedef üst üste beşinci şampiyonluk olacak. Sarı-kırmızılı kulübün gelecek sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Galatasaray ayrıca gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan lig aşamasında mücadele edecek.
Şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaran Galatasaray, ezeli rakipleriyle arasındaki farkı da açtı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 7, 16 şampiyonluğu olan Beşiktaş'a ise 10 şampiyonluk fark attı.
GABRIEL SARA AVRUPA'NIN RADARINDA
Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin yakın takibindeki isimlerden biri de Gabriel Sara oldu. Bu sezon gösterdiği performansın ardından kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen 26 yaşındaki futbolcu için Premier Lig ekiplerinin devreye girdiği belirtildi.
Aston Villa'nın, Wilfried Singo'yu takip ederken Sara için de olumlu rapor hazırladığı ifade edildi. Newcastle United ve Everton'ın da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.
HEDEF 40 MİLYON EURO
Galatasaray yönetiminin Brezilyalı orta saha için 40 milyon euro bonservis belirlediği öğrenildi.
Sara bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi. 2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmuştu.
Gabriel Sara'nın sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
SARA YERİNE BERNARDO SILVA
Uzun süredir Bernardo Silva transferini noktalamak için uğraşan sarı kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaşması halinde Sara'nın ayrılığına onay verecek.
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Portekizli süper yıldız, bonservissiz olarak kadroya katılabilecek. Bu doğrultuda Aslan, Sara'nın satışından kasaya yüklü miktar para koymayı hedeflerken, dev transfer için yalnızca imza parası ödeyecek.
TRANSFER KOLAY DEĞİL
Ancak Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva ile dev kulüpler de temasa geçti. Başta İspanyol devi Barcelona yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, Serie A'dan Juventus ve Premier Lig'den Arsenal de Portekizliyi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında.
Galatasaray Bernardo Silva için yıllık 15 milyon euro önerirken, RTI Esporte ve Calciomercato'ya göre Barcelona 4 milyon euro, Juventus ise 7 milyon euro önerdi.
Bu sezon Manchester City ile 35 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız 10 numara, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro.