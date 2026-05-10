Kurban Bayramı'na günler kala 17 milyon emeklinin gözü bayram öncesi ödenecek ikramiyelere ve emekli aylıklarına çevrildi.
Milyonlarca çalışan ise 4.5 günlük bayram tatilinde çalışması halinde alacağı mesai ücretinin ne kadar olacağını hesaplıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ve emekli aylıkları ne zaman ödenecek? Özel sektör çalışanları Kurban Bayramı'nda çalışmaları halinde ne kadar mesai ücreti alacak? Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? İşte tüm detaylar...
Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar.
BAYRAM İKRAMİYELERİ VE AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları normal şartlarda her ayın 17'si ila 28'i arasında, memur emeklilerinin aylıkları da her ayın 1'de hesaplara yatırılıyor. Kurban Bayramı bu yıl emekli aylıklarının yatırılacağı günlere denk geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram öncesinde ödeme yapılacağına ilişkin müjdesinin ardından, ikramiye ve aylıkların 17-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için kesin ödeme günleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu hafta içinde ilan edilecek. Bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak ödenecek. Dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine ise hisse oranlarına göre ödeme yapılacak. Yüzde 75 hak sahibi 3 bin TL, yüzde 50 hak sahibi 2 bin TL ve yüzde 25 hak sahibi de 1.000 TL ikramiye alacak.
Haber: Önder Yılmaz
