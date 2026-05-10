Bayram mesaisi günlük brüt ücretin iki katı olarak hesaplanıyor, hafta sonuna denk gelen günler için ise 2,5 kat ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyesi tam hak sahiplerine 4 bin TL, yüzde 75 hak sahiplerine 3 bin TL, yüzde 50 hak sahiplerine 2 bin TL ve yüzde 25 hak sahiplerine 1.000 TL olarak ödenecek.

17 milyon emekliye bayram ikramiyesi ve emekli aylıkları 17-25 Mayıs tarihleri arasında ödenecek, kesin tarihler SGK tarafından TC kimlik numarasının son hanesine göre bu hafta ilan edilecek.

Kurban Bayramı'na günler kala 17 milyon emeklinin gözü bayram öncesi ödenecek ikramiyelere ve emekli aylıklarına çevrildi.



Milyonlarca çalışan ise 4.5 günlük bayram tatilinde çalışması halinde alacağı mesai ücretinin ne kadar olacağını hesaplıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ve emekli aylıkları ne zaman ödenecek? Özel sektör çalışanları Kurban Bayramı'nda çalışmaları halinde ne kadar mesai ücreti alacak? Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? İşte tüm detaylar...



Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar.