Ekspertiz raporunun hatalı veya eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek ve itirazın kabulü halinde taşıt ücretsiz şekilde yeniden muayene edilecek.

Ekspertiz işletmeleri, taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi'ne yükleyecek ve taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar ve servis kayıtları bu sistem üzerinden sorgulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre ekspertiz ücretleri için araç sınıfları ve hizmet kapsamına göre il veya ilçe bazında alt ve üst sınır belirlenecek.

Bakanlığın yönetmelik taslağına göre ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını, belirlenen şablona uygun olarak sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.