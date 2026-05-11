Oto ekspertiz ücretlerine tavan fiyat geliyor! Ticaret Bakanlığı'ndan yeni yönetmelik taslağı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağıyla, ikinci el araç piyasasında ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getiriliyor; araçtaki teknik kusurlar "fonksiyon kaybı" ve "sesli çalışma" gibi standart tanımlarla kayıt altına alınıyor. Vatandaş artık hatalı bulduğu ekspertiz raporuna 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek ve haklı bulunması durumunda aracını ücretsiz olarak yeniden muayene ettirebilecek. İşte Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi ile devreye girecek yeni kriterler ve raporlama standartlarının detayları...

Oto ekspertiz ücretlerine tavan fiyat geliyor! Ticaret Bakanlığı'ndan yeni yönetmelik taslağı
  • Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre ekspertiz ücretleri için araç sınıfları ve hizmet kapsamına göre il veya ilçe bazında alt ve üst sınır belirlenecek.
  • Ekspertiz işletmeleri, taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi'ne yükleyecek ve taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar ve servis kayıtları bu sistem üzerinden sorgulanabilecek.
  • Ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya raporda yer verilmeyen arıza nedeniyle taşıtın değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak.
  • Ekspertiz raporunun hatalı veya eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek ve itirazın kabulü halinde taşıt ücretsiz şekilde yeniden muayene edilecek.
  • Ekspertiz işletmesi sorumlusunun casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek.
Otomobil ekspertiz hizmetlerini düzenleyen Ticaret Bakanlığı taslağında yeni detaylar belli oldu. Buna göre bakanlık, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşacak. Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre ekspertiz ücretleri için araç sınıfları ve hizmet kapsamına göre il veya ilçe bazında alt ve üst sınır belirlenecek.

BİLGİLER YÜKLENECEK

Bakanlığın yönetmelik taslağına göre ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını, belirlenen şablona uygun olarak sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.
SORGULAMA YAPILABİLECEK

Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporundaki hata, eksiklik, raporda yer verilmeyen arıza, hasar veya kusurlar nedeniyle taşıtın rayiç değeri ile mevcut durumu arasında oluşan değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak. Yetki belgesi başvurusunda bulunan ekspertiz işletmesi sorumlusunun; casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek.

Oluşturulan standart kapsamında; klima, cam otomatiği gibi sistemlerin komutlara cevap vermemesi, "fonksiyon kaybı" olarak tanımlanacak.
Motor veya şanzıman bileşenlerinden gelen tasarım dışı mekanik sesler ise "sesli çalışma" çalışma sayılarak ona göre kayda geçecek. Bir oto parçasının yüzde 30'undan fazlasının dışarıdan boyanmış olması, raporda "boyalı" sayılmasına yol açacak.
5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Ekspertiz, en geç 3 gün içinde itirazı kabul ve gerekçeli şekilde reddedecek. İtirazın kabulü halinde; taşıt yeniden muayene edilerek rapor ücretsiz şekilde yenilenecek, eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında, aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyebilecek tavsiye, görüş veya yönlendirici yorumlar olmayacak.

Haber: Barış Şimşek
