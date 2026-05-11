Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu netleşti! Birbirinden zorlu senaryolar

Konyaspor galibiyetiyle ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Avrupa’daki liglerde sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği takımlar dikkat çekiyor. Kanarya duruma göre sezonu 2 hafta daha geç açabilecek...

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 2. Ön Eleme Turu'na seri başı olarak katılacak.
  • Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki olası rakipleri arasında PAOK, Olympiakos, LASK Linz, Sturm Graz, Hearts ve Celtic bulunuyor.
  • 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Lille, Lyon, Rennes, Twente, Benfica ve Sporting Lizbon yer alıyor.
  • Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için 2. ve 3. ön eleme turlarını geçmesi gerekiyor.
  • 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak ve maçlar 21-22 Temmuz ile 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için eleme turlarından geçmek zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'na seri başı olarak katılacak ve bu aşamadaki muhtemel rakipler Avrupa liglerindeki sıralamalara göre şekilleniyor.

2. ÖN ELEME TURUNDA OLASI RAKİPLER

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakip adayları arasında Yunanistan'dan PAOK veya Olympiakos, Avusturya'dan LASK Linz ya da Sturm Graz, İskoçya'dan ise Hearts veya Celtic bulunuyor. Polonya Ligi'nden gelecek takım da sarı-lacivertlilerin rakipleri arasına eklenecek.

Jagiellonia, Rakow, Gornik Zabrze, Katowice ve Zaglebie'nin yalnızca 1 puan farkla sıralandığı ligde ikincilik yarışı son haftaya kadar sürüyor.

3. ÖN ELEME TURUNDA DEVLER VAR

Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler daha da güçlenecek. Fransa Ligue 1'de dördüncülük mücadelesi veren Lille, Lyon ve Rennes olası rakipler arasında yer alıyor.

Hollanda Eredivisie'de üçüncü sıraya yakın olan Twente büyük avantaj sağlarken, NEC Nijmegen'in de ihtimali devam ediyor. Portekiz Ligi'nde ise Benfica ile Sporting Lizbon arasındaki ikincilik yarışı dikkat çekiyor. Bu iki takımdan biri Fenerbahçe'nin rakibi olabilir.

Belçika Ligi'nde Club Brugge ile Union Saint-Gilloise arasındaki zirve yarışı da sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiriyor. İkinci sırayı alacak ekip, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri olacak. Çekya'dan Sparta Prag da listeye eklenen takımlar arasında bulunuyor.

PLAY-OFF İÇİN SON ENGEL

Fenerbahçe'nin lig aşamasına kalabilmesi için 2. ve 3. ön eleme turlarını geçmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler bu aşamaları aşarsa play-off turunda lig yolundan gelen 6 takımdan biriyle karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Maçlar ise 21-22 Temmuz ile 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

3. Ön Eleme Turu kura çekimi 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu turdaki karşılaşmalar 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Play-off turunun kura çekimi 3 Ağustos'ta çekilecek. Son eleme maçları ise 18-19 Ağustos ile 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

