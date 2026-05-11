2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak ve maçlar 21-22 Temmuz ile 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için eleme turlarından geçmek zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'na seri başı olarak katılacak ve bu aşamadaki muhtemel rakipler Avrupa liglerindeki sıralamalara göre şekilleniyor.

Jagiellonia, Rakow, Gornik Zabrze, Katowice ve Zaglebie'nin yalnızca 1 puan farkla sıralandığı ligde ikincilik yarışı son haftaya kadar sürüyor.

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakip adayları arasında Yunanistan'dan PAOK veya Olympiakos, Avusturya'dan LASK Linz ya da Sturm Graz, İskoçya'dan ise Hearts veya Celtic bulunuyor. Polonya Ligi'nden gelecek takım da sarı-lacivertlilerin rakipleri arasına eklenecek.

3. ÖN ELEME TURUNDA DEVLER VAR

Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler daha da güçlenecek. Fransa Ligue 1'de dördüncülük mücadelesi veren Lille, Lyon ve Rennes olası rakipler arasında yer alıyor.

Hollanda Eredivisie'de üçüncü sıraya yakın olan Twente büyük avantaj sağlarken, NEC Nijmegen'in de ihtimali devam ediyor. Portekiz Ligi'nde ise Benfica ile Sporting Lizbon arasındaki ikincilik yarışı dikkat çekiyor. Bu iki takımdan biri Fenerbahçe'nin rakibi olabilir.

Belçika Ligi'nde Club Brugge ile Union Saint-Gilloise arasındaki zirve yarışı da sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiriyor. İkinci sırayı alacak ekip, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri olacak. Çekya'dan Sparta Prag da listeye eklenen takımlar arasında bulunuyor.