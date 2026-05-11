Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için eleme turlarından geçmek zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'na seri başı olarak katılacak ve bu aşamadaki muhtemel rakipler Avrupa liglerindeki sıralamalara göre şekilleniyor.
2. ÖN ELEME TURUNDA OLASI RAKİPLER
Fenerbahçe'nin bu turdaki rakip adayları arasında Yunanistan'dan PAOK veya Olympiakos, Avusturya'dan LASK Linz ya da Sturm Graz, İskoçya'dan ise Hearts veya Celtic bulunuyor. Polonya Ligi'nden gelecek takım da sarı-lacivertlilerin rakipleri arasına eklenecek.
Jagiellonia, Rakow, Gornik Zabrze, Katowice ve Zaglebie'nin yalnızca 1 puan farkla sıralandığı ligde ikincilik yarışı son haftaya kadar sürüyor.
3. ÖN ELEME TURUNDA DEVLER VAR
Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler daha da güçlenecek. Fransa Ligue 1'de dördüncülük mücadelesi veren Lille, Lyon ve Rennes olası rakipler arasında yer alıyor.
Hollanda Eredivisie'de üçüncü sıraya yakın olan Twente büyük avantaj sağlarken, NEC Nijmegen'in de ihtimali devam ediyor. Portekiz Ligi'nde ise Benfica ile Sporting Lizbon arasındaki ikincilik yarışı dikkat çekiyor. Bu iki takımdan biri Fenerbahçe'nin rakibi olabilir.
Belçika Ligi'nde Club Brugge ile Union Saint-Gilloise arasındaki zirve yarışı da sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiriyor. İkinci sırayı alacak ekip, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri olacak. Çekya'dan Sparta Prag da listeye eklenen takımlar arasında bulunuyor.
PLAY-OFF İÇİN SON ENGEL
Fenerbahçe'nin lig aşamasına kalabilmesi için 2. ve 3. ön eleme turlarını geçmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler bu aşamaları aşarsa play-off turunda lig yolundan gelen 6 takımdan biriyle karşılaşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Maçlar ise 21-22 Temmuz ile 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
3. Ön Eleme Turu kura çekimi 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu turdaki karşılaşmalar 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Play-off turunun kura çekimi 3 Ağustos'ta çekilecek. Son eleme maçları ise 18-19 Ağustos ile 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.