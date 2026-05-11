Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti.

Belçika Ekonomi Misyonu'nun en son 14 yıl önce Türkiye'ye gelmesinin ardından gerçekleşecek bu üst düzey ziyaretin, iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut işbirliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması bekleniyor.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN BELÇİKA'DA STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIMLARI BULUNUYOR

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9,2 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı. Türk şirketleri de söz konusu ülkede lojistikten enerjiye, petrokimyadan sağlığa, inşaattan sanayiye kadar birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırıyor.

