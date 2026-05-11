Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
14 YIL SONRA BİR İLK
14 yıl sonra Belçika'dan gelen üst düzey heyette üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer alıyor. Heyete 428 özel sektör temsilcisi eşlik ediyor. Mathilde'nin 14 Mayıs'a kadar temaslarda bulunması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ BELÇİKALI YATIRIMCILARA ANLATILACAK
Öte yandan iki ülke iş dünyasının temsilcileri, Türkiye-Belçika İş Forumu'nda bir araya gelerek, yeni ortaklıklar ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacak.
Yatırım odaklı toplantılar, sektör bazlı çalışma oturumları, ikili ve firmalar arası (B2B) görüşmelerin gerçekleştirileceği program doğrultusunda Türkiye'nin üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve stratejik konumu Belçikalı yatırımcılara tanıtılacak.
Belçika Ekonomi Misyonu'nun en son 14 yıl önce Türkiye'ye gelmesinin ardından gerçekleşecek bu üst düzey ziyaretin, iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut işbirliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması bekleniyor.
TÜRK ŞİRKETLERİNİN BELÇİKA'DA STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIMLARI BULUNUYOR
İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9,2 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı. Türk şirketleri de söz konusu ülkede lojistikten enerjiye, petrokimyadan sağlığa, inşaattan sanayiye kadar birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırıyor.