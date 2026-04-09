Kanuni Sultan Süleyman’a hakarete af yok: Tuba Ulu'nun 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

Komedyen Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik sarf ettiği müstehcen ve hakaret içerikli sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı; Ulu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Tuba Ulu'nun gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.
  • Tuba Ulu'nun sosyal medyada yayınlanan videosunda tarihi milli değerlere hakaret ettiği tespit edildi.
  • Tuba Ulu soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
  • Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli skandal sözleri büyük tepki çekmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal mecra platformunda yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlanan Tuba Ulu'nun, bu sözlerle tarihi milli değerlere hakaret ettiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Tuba Ulu'nun gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda Ulu, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tuba Ulu isimli komedyen Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede şovunda 'Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi' sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması

Komedyen Tuba Ulu, önümüzdeki günlerde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

