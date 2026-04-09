Komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli skandal sözleri büyük tepki çekmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal mecra platformunda yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlanan Tuba Ulu'nun, bu sözlerle tarihi milli değerlere hakaret ettiği tespit edildi.
DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede şovunda 'Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi' sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Komedyen Tuba Ulu, önümüzdeki günlerde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
