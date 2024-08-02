Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst, Galatasaray derbisi derbi öncesinde stratejisini belirledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile yarın oynayacakları Süper Kupa finali öncesinde planını yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın geçen sezonun son bölümünde oynadığı maçları en ufak ayrıntısına kadar inceledi. Sarı-Kırmızılılar'ın hazırlık maçlarının kasetlerini de yardımcılarıyla birlikte izleyen Hollandalı çalıştırıcı zafere gidecek yolu çizdi... Van Bronckhorst, Galatasaray'ın takım halinde önde pres yaptığına dikkat çekerek takımına ona göre bir oyun oynatmayı planlıyor. Galatasaray derbisinde yıldız oyuncuları Gedson, Rafa Silva ve Rashica ile hızlı hücum etmeyi planlayan Kartal, hızlı çıkıp rakibini gafil avlamayı düşünüyor. Oyuncularına idmanlarda sürekli hızlı oyun mesajı veren tecrübeli teknik adam, derbide hızlı ve enerjik bir oyundan vazgeçmeyecek. Oyuncularından topu ayaklarında fazla tutmamasını isteyen Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'ı yenmemiz için hızlı düşünmeliyiz. Hızlı düşünceyi de hayata geçirmeliyiz. Taraftarımıza ilk maçta büyük bir zafer hediye etmeliyiz" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın başında ilk resmi sınavını Galatasaray önünde verecek olan Van Bronckhorst camianın güvenini kazanmak istiyor.

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