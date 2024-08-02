PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst, Galatasaray derbisi derbi öncesinde stratejisini belirledi

Hollandalı teknik adam önde pres yapan Galatasaray’ı Gedson, Rafa Silva ve Rashica’nın hızıyla devirmeyi hedefliyor. Kartal’ın parolası: Hız ve enerji...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst, Galatasaray derbisi derbi öncesinde stratejisini belirledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile yarın oynayacakları Süper Kupa finali öncesinde planını yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın geçen sezonun son bölümünde oynadığı maçları en ufak ayrıntısına kadar inceledi. Sarı-Kırmızılılar'ın hazırlık maçlarının kasetlerini de yardımcılarıyla birlikte izleyen Hollandalı çalıştırıcı zafere gidecek yolu çizdi... Van Bronckhorst, Galatasaray'ın takım halinde önde pres yaptığına dikkat çekerek takımına ona göre bir oyun oynatmayı planlıyor. Galatasaray derbisinde yıldız oyuncuları Gedson, Rafa Silva ve Rashica ile hızlı hücum etmeyi planlayan Kartal, hızlı çıkıp rakibini gafil avlamayı düşünüyor. Oyuncularına idmanlarda sürekli hızlı oyun mesajı veren tecrübeli teknik adam, derbide hızlı ve enerjik bir oyundan vazgeçmeyecek. Oyuncularından topu ayaklarında fazla tutmamasını isteyen Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'ı yenmemiz için hızlı düşünmeliyiz. Hızlı düşünceyi de hayata geçirmeliyiz. Taraftarımıza ilk maçta büyük bir zafer hediye etmeliyiz" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın başında ilk resmi sınavını Galatasaray önünde verecek olan Van Bronckhorst camianın güvenini kazanmak istiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İnstagram’a erişim engeli getirildi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan flaş İnstagram kararı
Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür
Türk Telekom
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete’de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner! Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor | KKM’de stopaj oranları artırıldı
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye’nin cenazesi Katar’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’ya gidiyor! | Türkiye’den 1 günlük yas kararı
5 yılda rekor artış! SGK borçları ortaya çıktı CHP’li belediyeler gerçekleri saptırdı! İşte CHP’li belediyelerin prim borcunda 10 yalan 10 gerçek
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası dünya basınında! MİT’i yere göğe sığdıramadılar: Eşi benzeri görülmemiş takas
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa’ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor
İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…
SON DAKİKA