En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle yaklaşık 3.7 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulanacak. Bu nedenle yüzde 24.73 zamla kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2 bin 500 liraya varan fark alacak. Fark ödemeleri, yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete yayımlanmasının ardından yapılacak. Temmuz'da 12 bin 500 liranın altında ödeme alanlar bu imkandan yararlanacak. Fark ödemesiyle söz konusu emeklilerin Temmuz kazançları 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

HESAPLAMADA NELER DEĞİŞTİ?

Temmuz ayında emeklilerin yeni maaşları hesaplanırken, Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 zam yansıtıldı. Yeni maaşın yüzde 4'ü (kök aylık 8 bin 513 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklendi. Çıkan iki rakamın toplamı emeklinin yeni aylığı oldu. Temmuz ayı maaş ödeme döneminde, ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında çıkanların ödemesi 5510 Ek 19 desteğiyle 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırıldı. Bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar ödendi.

GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanınca 12 bin 500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalanlara yapılacak ödeme 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşını almış olan emeklilere fark ödemesi söz konusu olacak. 12 bin 500 lira olan yeni taban aylık tutarından, Temmuz ayı maaş döneminde yatırılan tutar çıkarılacak. Elde edilen sonuç fark olarak emeklilere ödenecek.

EN ÇOK 2 BİN 500 TL

Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın kalanlara yani hesabına Temmuz'da 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

DUL VE YETİM DE ALACAK

Düzenleme, dul ve yetimlerin taban aylık ödemesine hisseleri oranında yansıyacak. En düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500 liradan 9 bin 375 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanda 5 bin liradan 6 bin 250 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanda da 2 bin 500 liradan 3 bin 125 liraya yükseldi. Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi yeni taban aylık hayata geçince bu tutarlara tamamlanacak. Bu kişiler de fark alacak.

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