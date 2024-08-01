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Galatasaray’ın Sara için verdiği teklife olumsuz yanıt!

Galatasaray’ın Norwich City forması giyen Gabriel Sara için yaptığı ilk teklif reddedildi. Norwich, teklifin artırılmasını istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Galatasaray’ın Sara için verdiği teklife olumsuz yanıt!

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Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha Wendel'de istediği sonucu alamayan ve orta saha transferi için alternatif isimlere yönelen Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Gabriel Sara için resmi teklifte bulunmuştu. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için İngiliz ekibine 15 milyon Euro+bonus içeren bir teklif yaptı. Galatasaray'ın Norwich City forması giyen Gabriel Sara için yaptığı ilk teklif reddedildi. Norwich, teklifin arttırılmasını istiyor. İngiliz ekibinin bu transfer için Cimbom'dan 25-30 milyon Euro istediği öğrenildi. Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2022- 2023 sezonunun başında Sao Paulo'dan Norwich'e transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinin forması ile toplamda çıktığı 96 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

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