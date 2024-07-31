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Fenerbahçe, Lugano’yu eledi Lille ile eşleşti! | Mert Hakan şov yaptı, Dzeko fırtına gibi oynadı

İsviçre’de 4-3 yendiği rakibi önünde maçın başında geriye düşen Kanarya 2. yarı kendine geldi. 59’da Dzeko ve 90+3’te Szymanski’nin golleriyle kazanan Fener gözünü şimdi Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Lille’e dikti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Fenerbahçe, Lugano’yu eledi Lille ile eşleşti! | Mert Hakan şov yaptı, Dzeko fırtına gibi oynadı

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. turunda ilk maçta 4-3 yendiği Lugano'yu konuk etti. 7. dakikada Mahmoud'un ceza yayı önünden vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 17. dakikada Aliseda'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 25. dakikada Zanotti'nin yerden pasında Valenzuela'nın vuruşunda top kaleci Livakovic'in müdahalesiyle az farkla üstten kornere çıktı. 41. dakikada Dzeko topu sağ taraftan içeriye pasında Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda top üstten auta gitti. 59'da sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş'ın ortasına Dzeko kafayı vurdu: 1-1. 90+3'te sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe yaptığı ortayı Tadic, kale önündeki Szymanski'ye indirdi. Szymanski'nin yakın mesafeden boş kaleye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.


EDIN DZEKO SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİ
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura taşıyan isim Edin Dzeko oldu. 38 yaşındaki futbolcu, ilk Lugano maçında hat-trick yaparken, Kadıköy'deki rövanşta ise 59. dakikada ağları sarstı ve iki maçta 4 gole ulaştı. Bosna Hersekli santrfor, attığı gollerle yeni transferler Youssef En-Nesryi ve Cenk Tosun'a formasını kolay kolay kaptırmayacağının mesajını verdi. Dzeko, maç sonunda, "Önemli olan turu geçmekti. Maç boyu üstün olan taraf bizdik. Daha erken maçı kopartabilirdik. Hedefimiz Lille maçlarını da kayıpsız atlatmak" diye konuştu.


KİLİDİ MERT HAKAN YANDAŞ KIRDI
Hull City ile yapılan hazırlık maçında orta sahadan gol atarak Mourinho'yu etkileyen Mert Hakan, Lugano maçının ikinci yarısında kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu. 29 yaşındaki orta saha, mücadelenin 59. dakikasında sağ kanatta Osayi'ye yapılan faul sonrası topun başına geçti. Mert açtığı ortayla topu adeta Edin Dzeko'nun kafasına nişanladı. Mert Hakan, bu sezon ikinci resmi maçında asist yaparak sezona iyi bir giriş yapmış oldu.


1 HAFTADA 3 KRİTİK MAÇ
Adını Şampiyonlar Ligi 3. turuna yazdıran Fenerbahçe, 6 veya 7 Ağustos'ta Lille ile karşılaşacak. 10 Ağustos'ta Süper Lig'de ilk maçını Adana Demirspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı Kanarya 13 Ağustos'ta ise Devler Ligi'nde Lille maçının rövanşını yapacak. Sarı- Lacivertliler 1 haftada üç kritik maça çıkacak.


FAULLERLE DURDURDULAR
Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, çok sert bir maç çıkardı. İsviçre temsilcisi maç boyu 20 faulle Sarı-Lacivertli futbolcuları durdurmaya çalıştı. Hakem 4 kez kart çıkardı.


EN NESYRI TRIBÜNDEYDI
Kanarya'nın yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, Lugano maçını tribünden takip etti. Faslı santrfora yoğun ilgi gösterildi.

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