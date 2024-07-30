Okçulukta tarihi başarı

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımımız, bronz madalya karşılaşmasında Çin'i 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü oldu. Ülkemize Paris 2024'te ilk madalyasını getiren sporcularımız, okçuluk ve olimpiyat geçmişimizde madalya kazanan ilk takım olarak tarihe geçti... Gazoz, Tümer ve Yıldırmış'tan oluşan Milli Takımımız, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 yenerek yarı finale çıktı. Muhteşem 3'lü, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup oldu... Okçularımız, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamızı kazandırdı...

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