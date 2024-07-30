Antony bombası! Beşiktaş yıldız ismin transferi için girişimlere başladı

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın İngiltere Premier Lig'den bir takviye yapacağı öne sürüldü.

ANTONY İÇİN TEKLİF

İngiltere ve Fransa'dan gelen haberlere göre; Angel Di Maria'dan olumsuz yanıt alan Siyah-Beyazlılar, Premier Lig devi Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Antony'nin peşine düştü. Beşiktaşlı yöneticilerin, futbolcunun menajeriyle görüştüğü ve Sambacı'yı kiralamak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca United'ın da planlamasında yer almayan Antony'nin kiralanmasına sıcak baktığı ve oyuncunun Kartal'a transferinin önünü açmay yönünde tavır alacağı belirtildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

İlk hedefi kariyerine United'da devam etmek olan kanat oyuncusu, yeni sezonda daha çok oynayabileceği bir takıma da sıcak bakıyor. Geride bıraktığımız sezon 38 maça çıkan Antony, 3 gol atarken, 2 de asist üretti ve 5 gole direkt etki etti. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar sürüyor. Antony, daha önce Ajax'ın yanı sıra Sao Paolo'nun başarısı için ter döktü.