Hermoso için son hamle: Beşiktaş oyuncunun menajeriyle yeniden temasa geçecek

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebiyle savunmaya sol ayaklı bir stoper arayan Beşiktaş daha önce de gündemine gelen bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlılar, Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso için yeniden devreye girdi. Kartal'ın oyuncunun menajeriyle son kez temasa geçeceği ve teklifte bulunacağı ifade edildi.

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli yıldıza 2+1 yıllık kontrat ve senelik 4 milyon Euro'ya yakın bir ücret önereceği ve geçen seneden takım arkadaşı olan Gabriel Paulista'yı da devreye sokacağı öğrenildi. Paulista'nın, Hermoso'ya telefon ederek Beşiktaş'a gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunacağı ifade ediliyor. İtalya ve Arabistan'dan istediği teklifleri alamayan Hermoso'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Geçen sezon 45 maçta 2 gol, 2 asiste imza atan 29 yaşındaki yıldıza 25 milyon Euro değer biçiliyor.