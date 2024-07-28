Cedi Osman ve Ebru Şahin’den romantik anlar! Çeşme’de aşk dolu dakikalar!

Çeşme'nin simge isimleri haline gelen Cedi Osman ve Ebru Şahin, güneş ve denizin tadını farklı mekanlarda çıkarmaya devam ediyor. Ayayorgi Koyu'ndaki bir beach cluba giden çift, hem iskelede hem de denizde sergiledikleri romantik anlarıyla objektiflere yansıdı. Her zaman birbirlerine aşkla bakan ve bu halleriyle magazin haberlerine konu olan ikili, mekandaki diğer müşterilerin de ilgi odağı oldu. Kapüşonlu sporcu atletiyle iskelede bekleyen Osman'a beyzbol şapkasıyla eşlik eden Şahin, eşinin yanağını okşadıktan sonra denizin içinde de öpücük yağmuruna tuttu. Suda romantizm yaşayan örnek çift, şezlonglarına geçip oturduklarında ra göz göze bakışıp günün keyfini çıkardı.

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