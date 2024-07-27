PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Paris’te tarihi açılış: Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, Türk bayrağını böyle dalgalandırdı!

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılışı ilk kez stat dışında yapıldı. Görsel şovun olduğu açılışta Türkiye adına bayrağı, Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeneli dalgalandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Paris’te tarihi açılış: Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, Türk bayrağını böyle dalgalandırdı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı, dün Sen Nehrin'de görkemli bir şekilde yapıldı. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreninin, stat dışında ve kent merkezinde yapılması dikkati çekti. Yağmur altındaki açılış törenini yaklaşık 300 bin kişi yerinde takip etti. Türkiye adına bayrağımızı milli okçumuz Mete Gazoz ile milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli dalgalandırdı. 10 bin 500 sporcunun katılım gösterdiği organizasyonda Türkiye, 102 sporcu ile birlikte madalya arayacak. Millilerimiz 2021 yılında Tokyo'da elde ettiği 13 madalyayı geride bırakabilmeyi hedefliyor.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece Kadın Voleybol Milli Takımı yer alacak. Paris'te 8 sporcu ile yer alacak Filistin, açılış için Sen Nehri'nde boy gösterdi. Görsel şov dışında Paris'te Fransız kültürünü tanıtan etkinlikler ve konserlerin yapılması dikkati çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
HAVA DURUMU | MGM’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! 27 Temmuz hava durumu tahminleri
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA