Paris’te tarihi açılış: Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, Türk bayrağını böyle dalgalandırdı!

Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı, dün Sen Nehrin'de görkemli bir şekilde yapıldı. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreninin, stat dışında ve kent merkezinde yapılması dikkati çekti. Yağmur altındaki açılış törenini yaklaşık 300 bin kişi yerinde takip etti. Türkiye adına bayrağımızı milli okçumuz Mete Gazoz ile milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli dalgalandırdı. 10 bin 500 sporcunun katılım gösterdiği organizasyonda Türkiye, 102 sporcu ile birlikte madalya arayacak. Millilerimiz 2021 yılında Tokyo'da elde ettiği 13 madalyayı geride bırakabilmeyi hedefliyor.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece Kadın Voleybol Milli Takımı yer alacak. Paris'te 8 sporcu ile yer alacak Filistin, açılış için Sen Nehri'nde boy gösterdi. Görsel şov dışında Paris'te Fransız kültürünü tanıtan etkinlikler ve konserlerin yapılması dikkati çekti.