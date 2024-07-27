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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması! ''Belki 2 belki 5 gün sonra''

Okan Buruk Avusturya kampında yaptığı açıklamada, “Transferde görüşmeler sürüyor. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan transfer açıklaması! ’’Belki 2 belki 5 gün sonra’’

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında önemli açıklamalar yaptı. Transferde bazı isimlerle görüşmelerini sürdürdüklerini aktaran Buruk, "Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor" dedi. Buruk, "Kadro olarak çok iyi durumdayız. Hepimiz bu birlikteliği yaşayalım, birbirimize destek olalım. Şampiyonluktan sonra bunu biraz unuttuk. Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor" diye konuştu. Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuşan Okan hoca, "Biz, Barış'la devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için önemli. Fiziksel olarak Barış'ın avantajları var. Mental olarak daha güçlü, özgüven olarak daha güçlü. Burada mevkisine göre yapabileceği, oyun içerisinde verdiği kararlar önem kazanıyor. Bu da tecrübeyle oluyor. O yüzden bu sene Barış'ın burada olması çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da çalışmalarını sürdürüyor.

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