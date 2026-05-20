İsrail'den Sumud aktivistlerine insanlık dışı müdahale! Ben-Gvir'den provokasyon: Sosyal medyadan yayımladı

Ben-Gvir, İsrail bayrağı sallayarak ve 'Çok yaşa İsrail' diyerek aktivistleri tahrik etti.

İsrail polisi, bir kadın aktiviste sert müdahalede bulunurken Ben-Gvir 'İşte böyle yapmak gerekiyor' dedi.

İsrail, Sumud aktivistlerini yerlerde sürükledi ters kelepçe taktı.

AKTİVİSTLERE SERT MÜDAHALE

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.