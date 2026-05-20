Esra Albayrak'tan ailelere "dijital bağımlılık" uyarısı: Kuzularımızı kurda yem etmeyeceğiz

Esra Albayrak , "Çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var, ailelere çok iş düşüyor. Dijital mecraların bağımlılık yapmak gibi bir meselesi var... Yeşilay da yıllarca ben 'Tütün Bağımlılığı' için çok çabaladım. Bağımlılık meselesinde çalışan herkes şunu bilir, ortak bir mekanizma var o mekanizmayı işlettiğinizde tutuyor." ifadelerini kullandı.

Esra Albayrak, "Bu sektör dijitalde daha da büyük. Oyun şirketlerini düşündüğünüzde, işte yapay zeka şirketlerini düşündüğünüzde milyarlarca dolarlık bir av meselesi. Dolayısıyla biz avcıyı tanıyoruz, av olanın da çocuklarımız olmasını istemiyoruz. Haluk Dursun Hoca'nın söylediği çok sevdiğim; yani evlatlarımızı, kuzularımızı kurda yem etmeyeceğiz yani. Bunun için çabalamak zorundayız." sözleriyle tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

"DİJİTAL MECRALARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"

Çocukları koruma noktasında devletin attığı adımların ve sivil toplum kuruluşlarının projelerinin hayati bir önem taşıdığına değinen Esra Albayrak şunları söyledii:

"Devlete düşen işler var. Yakın zamanda oluşturulan dijital mecralarla ilgili düzenlemeyi çok önemli buluyorum. Dünyada da en ideal yasa çalışmalarından bir tanesi oldu. Şimdi bundan sonrası bizlerin kolaylaştırması gereken şeyler var. Sivil topluma çok iş düşüyor. TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor. Ailelerin çocuklarını, özellikle de çok uzun bir yaz tatilinde nasıl, neyle meşgul edeceklerini hem zihnen hem bedenen hem manen bilmediklerini görüyorum. Dolayısıyla zorlandıklarını görüyorum. Hele çalışan anne babaların hanelerinde işin daha da zor olduğu tabii ki çok anlaşılabilir bir şey. Bu kampların bila bedel olması hakikaten bir toplumsal iyilik hareketi olduğunun bir başka delili. Emek veren bütün hocalarımızı ben bu yüzden tebrik ediyorum."

"İNSAN BİR MAKİNENİN BAŞINDA İYİLEŞEMEZ, İNSAN İNSANIN YURDUDUR"

Konuşmasının son bölümünde insan fıtratının dijital yalnızlığa mahkum edilemeyeceğini, çocukların ancak yüz yüze iletişimle insani duyguları öğrenebileceğini hatırlatan Albayrak, "Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor; insan toplumsal bir varlık. İnsan tek başına kaldığında bir makinenin başında iyileşebilecek bir varlık değil. 'İnsan insanın yurdudur.' Bizim buna yeniden, bu ayara yeniden dönebilmek için insanın ancak insan karşısında duygularını keşfedebileceğini, ancak insanla temas halindeyken kibrini, riyasını, kıskançlığını, merhametini, cömertliğini tecrübe edebileceğini veya gözlemleyebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun için alanlar açmamız lazım, güvenli alanlar açmamız lazım. TÜGVA yaz kamplarının bu güvenli alanı sağladığını hem de gönüllüler üzerinden bunu sağlayabildiğini görüyorum. Danışman pek çok hoca ile çalıştıklarını biliyorum eğitim programlarını düzenlerken. Bir eğitimci olarak, bir anne olarak ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene hedefledikleri 500 bin yavrumuzu kamplarla buluşturma noktasında da başarıyı sağlayabiliriz. En ufak bir adımın içinde olduğumuz bu depresif, bu bunalım halini rahatlatacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bugün gösterdiğiniz teveccüh için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum, sağ olun." ifadelerini kullandı.

