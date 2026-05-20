CHP’de arınma manifestosu: Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

"ÜST YÖNETİM SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİREMİYOR" Manifestoda Özgür Özel yönetimi doğrudan hedef alındı. Fırat, CHP üst yönetiminin üzerine aldığı tarihsel ve siyasal sorumluluğu yerine getiremediğini savundu. Açıklamada, partinin her türlü operasyona açık hale getirildiği, buna karşı gerekli politik tavrın örgütlenemediği ve bu durumun yönetimsel bir sorun olduğu belirtildi. Fırat, bu tabloyu "siyasetsizlik hâli" olarak nitelendirerek, "Bu siyasetsizlik hâli partimizi iktidar alternatifi olmaktan çıkarmaktadır" dedi.

TEMİZ SİYASET VURGUSU: PARTİ VİCDANI YARALANIYOR Manifestoda en sert çıkışlardan biri "temiz siyaset" başlığı üzerinden yapıldı. Fırat, CHP'nin en önemli sermayesinin temiz siyaset olduğunu belirterek, bu alanda partiye ağır darbe vurulduğunu savundu. Açıklamada, iddialara konu olan üst yönetim ve milletvekilleriyle ilgili hiçbir tedbir alınmamasının parti vicdanını yaraladığı ifade edildi. Manifestoda şu ifadeler yer aldı: "İddialara konu olan üst yönetim ve milletvekillerine ilişkin hiçbir tedbirin alınmaması parti vicdanını yaralamakta ve kamuoyunu derin şüphelere sevk etmektedir." "ZENGİNLEŞENLERE SİPER OLUNAMAZ" CHP'de İmamoğlu Suç Örgütü'nün başını çektiği İBB merkezli yolsuzluk ve casusluk dosyaları, Uşak ve Antalya'daki etkin pişmanlık itirafları, Bolu Belediyesi'ne yönelik iddialar ve parti içindeki Veli Ağbaba gibi üst düzey isimlerin farklı soruşturma ve tartışmalarla gündeme gelmesi, Kılıçdaroğlu cephesinin "arınma" çıkışını daha da sertleştirdi. Fırat'ın manifestosunda yer alan "Partinin tüm imkanlarını kullanarak zenginleşenlere asla siper edilemez" sözleri, bu nedenle mevcut yönetime doğrudan mesaj olarak yorumlandı.

TRANSFER SİYASETİNE SERT TEPKİ Fırat'ın manifestosunda, CHP'deki transfer siyasetine de sert tepki gösterildi. Açıklamada, ülkenin ve partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar hiçbir dönemde CHP'den bu kadar büyük kopuşlar yaşanmadığı savunuldu. Dün ittifak yapılan partilerden milletvekili ya da belediye başkanı transferinin ahlaki bir tutum olmadığı belirtilen manifestoda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkça söyleyen isimlerin transfer edilip "baş tacı yapılmasının" kabul edilemeyeceği kaydedildi.

"TARİH BU SUSKUNLUĞU AFFETMEYECEK" Manifestoda parti örgütleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının sessizliği de hedef alındı. Fırat, parti üst yönetiminin hatalarına karşı sessiz kalınmasını eleştirerek, bu suskunluğun, iddiaların yüzde 1'i bile doğru olması halinde partinin kabul edemeyeceği olumsuzlukları onaylamak anlamına geleceğini belirtti. Açıklamada, "Tarih bu suskunluğu affetmeyecektir" denildi.