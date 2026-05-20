CHP’de arınma manifestosu: Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz” çıkışıyla başlayan arınma tartışması yeni bir krize dönüştü. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP’li Ali Haydar Fırat, sosyal medyada yayımladığı 10 maddelik manifestoda Özgür Özel yönetimini hedef aldı. Fırat, partinin “ideolojik hattından koparıldığını” savunarak partililere “Ayağa kalkın ve partiye sahip çıkın” çağrısı yaptı.
- CHP'li Ali Haydar Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısına destek veren 10 maddelik bir manifesto yayımlayarak mevcut Özgür Özel yönetimine 'partinin ideolojik hattından kopartıldığı' eleştirisi yöneltti.
- Manifestoda CHP üst yönetiminin yolsuzluk ve zenginleşme iddialarına karşı tedbir almamasının parti vicdanını yaraladığı belirtildi.
- CHP 24. ve 25. Dönem Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, manifestoya destek vererek 'Gün partimize sahip çıkma günüdür' paylaşımı yaptı.
- Manifestoda AK Parti ve ittifak partilerinden yapılan milletvekili ve belediye başkanı transferleri 'ahlaki olmayan' tutum olarak eleştirildi.
- Fırat, parti örgütleri ve milletvekillerinin sessizliğini 'tarih bu suskunluğu affetmeyecektir' sözleriyle hedef aldı.
Manifestoya kısa sürede destek gelirken, CHP 24. ve 25. Dönem Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de "Gün susma, koltuğu koruma, konfor alanında saklanma günü değildir. Gün partimize sahip çıkma günüdür!" paylaşımıyla arınma çıkışına destek verdi.
KILIÇDAROĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ
CHP'deki tartışmanın fitilini Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı "arınma" çağrıları ateşledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin yolsuzluk, rüşvet ve kirlenmişlik iddialarıyla anılamayacağını belirterek, "Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, CHP içindeki kırılgan fayları da harekete geçirdi. Daha önce çok sayıda aktif ve eski milletvekili ile ilçe başkanının destek verdiği arınma çağrısı, bu kez manifesto diliyle mevcut yönetime karşı siyasi bir itiraza dönüştü.
"PARTİ İDEOLOJİK HATTINDAN KOPARTILIYOR"
Ali Haydar Fırat'ın yayımladığı manifestoda en dikkat çeken bölüm, CHP'nin mevcut yönetim anlayışına ilişkin eleştiriler oldu.
Fırat, açıklamasında, "Bugün bir arkadaş grubuyla ve bir belediye başkanı ekibiyle yönetimi pay edilen partimiz, örgütsel dinamiklerinden, toplumsal taleplerden, siyasal gerçeklikten, tarihsel ve ideolojik hattından kopartılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Manifestoda, CHP'nin büyük bir krizin içinde olduğu savunuldu. Ortaya atılan iddialar, ifadeler ve itirafların yalnızca partinin bugününü değil, tarihi mirasını da zedelediği ileri sürüldü.
"ÜST YÖNETİM SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİREMİYOR"
Manifestoda Özgür Özel yönetimi doğrudan hedef alındı. Fırat, CHP üst yönetiminin üzerine aldığı tarihsel ve siyasal sorumluluğu yerine getiremediğini savundu.
Açıklamada, partinin her türlü operasyona açık hale getirildiği, buna karşı gerekli politik tavrın örgütlenemediği ve bu durumun yönetimsel bir sorun olduğu belirtildi.
Fırat, bu tabloyu "siyasetsizlik hâli" olarak nitelendirerek, "Bu siyasetsizlik hâli partimizi iktidar alternatifi olmaktan çıkarmaktadır" dedi.
TEMİZ SİYASET VURGUSU: PARTİ VİCDANI YARALANIYOR
Manifestoda en sert çıkışlardan biri "temiz siyaset" başlığı üzerinden yapıldı.
Fırat, CHP'nin en önemli sermayesinin temiz siyaset olduğunu belirterek, bu alanda partiye ağır darbe vurulduğunu savundu. Açıklamada, iddialara konu olan üst yönetim ve milletvekilleriyle ilgili hiçbir tedbir alınmamasının parti vicdanını yaraladığı ifade edildi.
Manifestoda şu ifadeler yer aldı:
"İddialara konu olan üst yönetim ve milletvekillerine ilişkin hiçbir tedbirin alınmaması parti vicdanını yaralamakta ve kamuoyunu derin şüphelere sevk etmektedir."
"ZENGİNLEŞENLERE SİPER OLUNAMAZ"
CHP'de İmamoğlu Suç Örgütü'nün başını çektiği İBB merkezli yolsuzluk ve casusluk dosyaları, Uşak ve Antalya'daki etkin pişmanlık itirafları, Bolu Belediyesi'ne yönelik iddialar ve parti içindeki Veli Ağbaba gibi üst düzey isimlerin farklı soruşturma ve tartışmalarla gündeme gelmesi, Kılıçdaroğlu cephesinin "arınma" çıkışını daha da sertleştirdi.
Fırat'ın manifestosunda yer alan "Partinin tüm imkanlarını kullanarak zenginleşenlere asla siper edilemez" sözleri, bu nedenle mevcut yönetime doğrudan mesaj olarak yorumlandı.
TRANSFER SİYASETİNE SERT TEPKİ
Fırat'ın manifestosunda, CHP'deki transfer siyasetine de sert tepki gösterildi.
Açıklamada, ülkenin ve partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar hiçbir dönemde CHP'den bu kadar büyük kopuşlar yaşanmadığı savunuldu.
Dün ittifak yapılan partilerden milletvekili ya da belediye başkanı transferinin ahlaki bir tutum olmadığı belirtilen manifestoda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkça söyleyen isimlerin transfer edilip "baş tacı yapılmasının" kabul edilemeyeceği kaydedildi.
"TARİH BU SUSKUNLUĞU AFFETMEYECEK"
Manifestoda parti örgütleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının sessizliği de hedef alındı.
Fırat, parti üst yönetiminin hatalarına karşı sessiz kalınmasını eleştirerek, bu suskunluğun, iddiaların yüzde 1'i bile doğru olması halinde partinin kabul edemeyeceği olumsuzlukları onaylamak anlamına geleceğini belirtti.
Açıklamada, "Tarih bu suskunluğu affetmeyecektir" denildi.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERENLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına daha önce de çok sayıda isim destek vermişti. Takvim.com.tr'nin derlediği listede Deniz Demir, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuş İlgezdi, Mustafa Adıgüzel, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Faik Öztrak ve Erdoğan Toprak gibi aktif milletvekillerinin adları dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu'nun Kasım 2025'te yaptığı ilk arınma çağrısına ise CHP'deki 10 aktif milletvekili, 16 eski milletvekili ve 30'dan fazla ilçe başkanının destek verdiği belirtilmişti. Bu isimlerden bazılarının daha sonra CHP yönetimi tarafından ihraç edilmesi, parti içindeki gerilimi daha da görünür hale getirmişti.
"GÜN KOLTUĞU KORUMA GÜNÜ DEĞİLDİR"
Manifestonun final bölümünde partililere doğrudan çağrı yapıldı.
Fırat, "Gün susma, koltuğu koruma, konfor alanında saklanma günü değildir. Gün partiye sahip çıkma günüdür" ifadeleriyle CHP tabanına seslendi.
Açıklamada, CHP'nin yalnızca ülkenin birlik ve bütünlüğüne, Cumhuriyetin kazanımlarına, demokratik düzene, toplumsal barışa ve her yurttaşın eşitliğine siper olabileceği vurgulandı.
"PARTİNİN İMKANLARIYLA ZENGİNLEŞENLERE SİPER OLUNAMAZ"
Manifestoda, parti imkanları üzerinden zenginleşme iddialarına da dikkat çekildi. Fırat, "Partinin tüm imkanlarını kullanarak zenginleşenlere asla siper edilemez ve buna asla izin verilemez" diyerek mevcut yönetim anlayışını hedef aldı.
Açıklamanın sonunda ise, "Partideki bu düzen değişmedikçe içinde yaşadığımız düzen değişmeyecektir" denildi.
Fırat, partinin kurtuluşunun partililerin azim ve kararlılığına bağlı olduğunu belirterek, "Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır" çağrısını yaptı.