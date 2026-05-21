Doğum izni 24 haftaya çıktı! İlave 8 haftalık doğum izni başvuruları nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın çalışmalarıyla doğum izni artırıldı. Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam analık izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseldi. Sözleşmeli personel için de aynı düzenleme hayata geçirildi. Sözleşmeli personelin en geç 22 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Değişikliğe 8 haftalık ilave analık/ doğum izni kullanan personelin süt izni ile yarım gün izni, ilave sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren başlayacak.

16 EKİM KRİTİK TARİH



9 maddeden oluşan doğum izni genelgesine göre halihazırda doğuma bağlı ücretli izni devam edenlerin bu izinleri başka bir işleme gerek kalmaksızın 24 haftaya uzayacak. Düzenleme, 16 Ekim 2025 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra doğum yapan personeli kapsıyor. Doğum izni başvurularının en geç 15 Mayıs 2026'ya kadar yapılması gerekirken, ilgili düzenleme kapsamındaki sözleşmeli personelin 10 iş günlük ek süre hakkıyla en geç 22 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.



Sekiz haftalık ilave doğum izninin personelin dilekçe verdiği tarihten sonra en kısa sürede başlayacak şekilde verilmesi gerekiyor. Sekiz haftalık ilave doğum izni ileri bir tarihte kullanılamayacağı gibi iznin geriye yürütülmesi de mümkün olmayacak. Halen süt izni, yarım gün izin, ücretsiz izin kullanmakta olan ya da yarım zamanlı çalışmadan faydalanmakta olan personel, anılan geçici maddelerde hüküm altına alınan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunarak sekiz haftalık ilave doğum izninden yararlanabilir.