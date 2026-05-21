CHP'li belediyenin havuz zulmünü bakanlık çözdü: Marmaris Gençlik Merkezi'ne portatif yüzme havuzu kurdu

Muğla'da, CHP'li Marmaris Belediyesi, kapalı yüzme havuzunu geçtiğimiz günlerde bakım maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle kapattı. Tesiste yarışlara hazırlanan lisanslı yüzücüler ise antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç atmak zorunda kaldı.





AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Marmaris Belediyesi'ne ait havuzun kapatılmasının ardından çözüm arayışına girdiklerini belirterek, "Belediye ile yapılan görüşmelerde havuzun işletmesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devralınması gündeme geldi. Ancak sorunun yalnızca işletme maliyetleriyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Bu süreçte sporculara Ortaca ve Ula'daki havuzlarda ücretsiz antrenman yapabilme imkânı sağlandı. Marmaris'e kalıcı ve daha kapsamlı bir yüzme havuzu kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Marmaris'e yarı olimpik nitelikte kalıcı bir yüzme havuzu kazandırmak için çalışma başlattığı öğrenildi.



Yeni kalıcı havuz projesinin müjdesini, 5 Haziran'da ilçeyi ziyaret etmesi beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bizzat açıklayacağı bildirildi.



BAYRAM HEDİYESİ



Belediyenin mağdur ettiği sporcular, bakanlığın yoğun çabaları sonrası 1 haftada inşa edilen portatif yüzme havuzuna, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kavuştu.



Haber: Tolga Özlü-İbrahim Ayral

