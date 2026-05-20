Fenerbahçe istedi Beşiktaş Serhou Guirassy'nin peşine düştü
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Borussia Dortmund’un yıldız golcüsü Serhou Guirassy için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan Gineli forvetin transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattına yapılacak takviye için Avrupa'da ses getirecek bir ismi gündemine aldı.
GÜNDEMDEKİ İSİM GUIRASSY
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için devreye girdi. Gineli yıldızın bir süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı biliniyordu.
ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR
Beşiktaş yönetiminin yıldız golcüyle ciddi şekilde ilgilendiği ve transferin mali şartlarını araştırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun maaş beklentisi ve bonservis maliyetiyle ilgili temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
AVRUPA'DA SES GETİREN PERFORMANS
Serhou Guirassy bu sezon Borussia Dortmund formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Gineli santrfor; Bundesliga'da 33, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve Almanya Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 46 resmi maçta görev yaptı.
28 GOLE DİREKT KATKI
30 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atıp 6 asist yaptı. Güçlü fiziği, ceza sahası etkinliği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın dikkat çeken forvetleri arasında gösterilen Guirassy'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.