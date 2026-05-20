Fenerbahçe istedi Beşiktaş Serhou Guirassy'nin peşine düştü

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için devreye girdi. Gineli yıldızın bir süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı biliniyordu.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattına yapılacak takviye için Avrupa'da ses getirecek bir ismi gündemine aldı.

Serhou Guirassy için Beşiktaş devreye girdi

ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR

Beşiktaş yönetiminin yıldız golcüyle ciddi şekilde ilgilendiği ve transferin mali şartlarını araştırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun maaş beklentisi ve bonservis maliyetiyle ilgili temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

AVRUPA'DA SES GETİREN PERFORMANS

Serhou Guirassy bu sezon Borussia Dortmund formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Gineli santrfor; Bundesliga'da 33, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve Almanya Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 46 resmi maçta görev yaptı.