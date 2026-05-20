Başkan Erdoğan'dan AK Parti grubunda tarihi konuşma: "Bu dava ümmetin davasıdır"

Erdoğan, partisinin bir ümmet davası olduğunu ve hiçbir zaman vazgeçmediklerini vurguladı.

Kocaeli'de 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda yüz bin gençle bir araya geldiklerini ve CHP'yi eleştirdiğini söyledi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ekranların başında, radyo kanallarına bizleri takip eden tüm vatandaşlara selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim dayanışmamızı daim eylesin.

MUHALEFETİ KISKANDIRAN BİR ŞÖLENE İMZA ATTIK



Kocaeli'de muhalefeti kıskandıran bir şölene imza attık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımızı gençlerle kutladık. Genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Her yaştan her kökenden her gelir grubundan yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kez dana şahitlik ettik. Kocaeli'ndeki şölen gençlerimizle buluşmalarımızdan 14.'süydü. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.

Gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği mücadele kalıcı olamaz. Gençlik geleceğin tohumudur. Biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği hareket olduk. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Gençleri tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yanaştırmadık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Gençlerimizin talep ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik.

CHP'YE GENÇLİK AYARI: "TİLKİ UZANAMADIĞI ÜZÜME KORUK DERMİŞ"



Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre kategorize edenlerin bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlamaması normaldir. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindeler. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı bunlar salonları bile doldurmakta zorlanıyorlar. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, üç beş kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Muhalefet rüşvetsiz selam dahi almıyor.

Biz gençlere güvenmeye devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en şuurlu şekilde yetişmesi için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacağız, iyi niyetli tespitleri yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğiz.

Sevgili genç kardeşlerim sizi dinleyen, sizi doğru anlayan bir iktidar 23,5 buçuk yıldır iş başındadır. Bu ülkenin gençlerinin tamamı eşittir. Sizin istikbalinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Sporda, sanatta, bilimde, ilimde, siyasette hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizler tamamlayacaksınız. Yazacağınız başarı hikayeleriyle kıvanç kaynağı olacaksınız.

Aziz milletim geçtiğimiz çarşamba günü itibarıyla 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Gerek meclisimiz, gerekse hükümetimiz bu 3 seneyi dolu dolu geçirdi. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25 kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre hem ülkeye kazandırdığımız eserler bakımından rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

"BU HAREKET ÜMMET DAVASIDIR"

Bugün sizlerle açık yüreklilikle sizlerle konuşmak istiyorum. Yunus Emre'nin çok anlamlı bir beyiti var; 'Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var.' Kimse bize kolay olacak demedi. İlk başta merhum Menderes'in talihsiz hatıraları duyurdu. 28 Şubat'ın tehditleri kendisi hissettiriyordu. Kimilerimiz işkence gördü, yok sayıldık, ötelendik.



Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket bir kişiye çıkar sağlama hareketi değildir. Bu hareket köksüz bir hareket değildir. Bu hareket millet, memleket, Büyük Türkiye davasıdır. Yol sayıldık, ötelendik, örselendik ama hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Çünkü bu hareket ümmet davasıdır.

GÖRÜLMEYEN NİCE BADİREYİ ATLATTIK

Darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. İstikrarı demokrasiyi hedef alan saldırıların suikast girişimlerinin hedefi olduk. Görülmeyen nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz. Suyuna gidebilirdik, ağamsın paşamsın diyebilirdik. Günümüzü gün edebilirdik. Biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Tarihe, ecdada, şehitlere bir borcumuz var. Aziz memleketimize bir borcumuz var.

Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizden öncekiler bu davaya ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Bu hareketin içinde doğduk, bu hareketle büyüdük. Allah'ın yardımıyla o dava taşını eğilmeden bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz.

Bizim, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buz dağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan olduk. Her zaman şunun idrakinde olduk.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Çileyi, mücadeleyi seçtik. Çok ihanet gördüm, çok nankörlük gördüm.

Hiç şüphesiz mükemmel değiliz, haşa günahsız kusursuz değiliz. Elbette bizim hatamız vardır. Klavye kahramanları AK Parti'nin açtığı konfor ortamında rahat koltuklarında ahkam kesiyor olabilirler. Soruyorum; siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi?

Hapislere düşmeyi, suikastları ve hatta idam edilmeyi göze alarak bu yola çıktık. Biz yüzde 52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. Yüzde 48'inin önemli bir kısmının bize oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız.

Samet Baş