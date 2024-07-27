Galatasaray Norwıch City’nin Brezilyalı yıldızını listesine ekledi: Resmi tekli gitti!

Transferde Michy Batshuayi'nin ardından ikinci imzayı sağ bek Elias Jelert'e attıran Galatasaray, orta sahayı güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Orta saha transferi için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom, bu mevki için İngiliz ekibi Norwich City'nin Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile temasa geçti. Sarı-Kırmızılılar, Ada ekibinin 25 yaşındaki orta sahası Sara için resmi teklifini de yaptı. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2022 yılından beri Norwich'te forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 6, 8 ve 10 numarada görev alabilen yıldız oyuncu için teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Sara, 2022 yılında Sao Paulo'dan Norwich City'ye 10.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Galatasaray, yaz transfer sezonunda orta saha transferi için önemli isimlerle temas kurdu. Aslan, Zenit'in yıldızı Wendel, Palmeiras'ın 24 yaşındaki orta sahası Richard Rios ve Manchester United'lı McTominay için girişimde bulunmuş ancak istediği şekilde sonuç alamamıştı.

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 6, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.

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