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En-Nesyri bugün geliyor

Kanarya’nın, Sevilla’dan 20 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına renklerine bağladığı Faslı golcü bugün İstanbul’a gelecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
En-Nesyri bugün geliyor

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Fenerbahçe uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı- Lacivertliler'in İspanyol ekibine 20 milyon Euro ödeyeceği 27 yaşındaki golcü futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Fenerbahçe'nin dün İspanya'ya özel uçak gönderdiği yıldız futbolcunun işlerinin uzaması nedeniyle bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Faslı santrforun sağlık kontrollerinden geçip, kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 27 yaşındaki Faslı futbolcunun Sarı-Lacivertliler'den yıllık 6 milyon Euro maaş ve bonuslar kazanacağı ifade ediliyor. Geçen sezon Sevilla'da 41 maçta çıkan 1,92'lik forvet 20 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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