Mustafa’ya yakın markaj: Beşiktaş’ın genç yıldızı İngilizler’in radarına girdi

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah- Beyazlılar'ın Slovenya'daki kampta Grazer'e karşı oynanan hazırlık maçına 11'de başlayan ve 3 dakika içinde 2 gol atan ve Rashica'ya bir de asist yapan genç forvetin İngiliz ekiplerinin dikkatini çektiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre aralarında Fulham'ın da bulunduğu birkaç Premier Lig ekibinin genç yıldızı yakın markaja aldığı ve Mustafa'nın gelecek sezonki performansına göre harekete geçebilecekleri de gelen haberler arasında. Asıl mevkisi forvet olmasına rağmen kanatlarda da forma giyebilen yıldız adayının Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da "Beni etkiledi" dediği genç oyuncunun yeni sezonda rotasyanda şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.