Juve Kenan Yıldız’ı bırakmadı

Juventus forması giyen Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin aktardığı gelişmeye göre; Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulundu. Ancak İtalyan ekibinin Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi. Juventus, sözleşmesi 2027'de bitecek milli futbolcu ile yeni kontrat imzalamak istiyor. İtalyan ekibi, anlaşma sağlanması durumunda Kenan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan 4 kez gol sevinci yaşadı.

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