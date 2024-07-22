Kazanan takım poz verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 23 Temmuz Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon, pas ve çabukluk çalışmaları dışında taktiksel egzersizler üstünde durulduğu görüldü. Ayrıca Sarı-Lacivertli futbolcular çift kale maç oynadı. Levent Mercan ve Cenk Tosun gibi yeni transferlerin de arasında bulunduğu kazanan takımın futbolcuları zafer pozu verdi. Kanarya, zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün devam edecek.