Fethiye’de dehşet: Benzinlikte kadına feci dayak kamerada!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:16:54 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 09:34:22

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan şiddet olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Tanımadığı bir erkek tarafından tekme ve yumruklarla darbedilen kadın, market bölümüne sığınmaya çalıştı ancak saldırganın öfkesi burada da dinmedi.

Tartışma Sonrası Saldırı Başladı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre P.D. isimli kadın, istasyonda tanımadığını belirttiği bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olayına dönüştü.

Kadın Market Bölümüne Sığındı, Şiddet Devam Etti

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, P.D. pompaların bulunduğu alanda darbedilmeye başladı. Ardından benzin istasyonunun market bölümüne kaçarak kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan, burada da P.D.'ye tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.

Vatandaşlar Müdahale Etti, Polis Soruşturma Başlattı

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırı son buldu. Saldırıya uğrayan P.D., olay sonrası polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Polis, kimliği henüz açıklanmayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"Tanımıyorum" Dedi, Kamera Her Şeyi Kaydetti

P.D., emniyette verdiği ifadede saldırganı tanımadığını belirtti. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde P.D.'nin tüm çabasına rağmen saldırıya uğradığı net bir şekilde görülüyor.