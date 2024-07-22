Kanarya En Nesyri’ye kavuşuyor

Fenerbahçe uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler uzun süren görüşmeler sonucunda golcü futbolcuyu da ikna etmeyi başardı.

4 yıllık kontrat teklifine evet diyen 27 yaşındaki yıldızın bugün ya da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Kanarya'dan yıllık 4 milyon Euro maaş + bonuslar kazanacağı öğrenildi. Tecrübeli golcü, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun forvet adayları arasında ilk sırada bulunuyordu.