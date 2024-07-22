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Kanarya En Nesyri'ye kavuşuyor

F.Bahçe, Sevilla’dan sonra Faslı golcüyü de ikna etti. Bonservisine 20 milyon Euro ödenecek yıldız futbolcunun 4 yıllık kontrata imza atmak için bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Kanarya En Nesyri’ye kavuşuyor

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Fenerbahçe uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler uzun süren görüşmeler sonucunda golcü futbolcuyu da ikna etmeyi başardı.

4 yıllık kontrat teklifine evet diyen 27 yaşındaki yıldızın bugün ya da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Kanarya'dan yıllık 4 milyon Euro maaş + bonuslar kazanacağı öğrenildi. Tecrübeli golcü, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun forvet adayları arasında ilk sırada bulunuyordu.

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