Emekli zammı bu hafta tamam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu ay yüzde 24.73 zam yansıtılırken, en düşük ödemedeki artış da gün sayıyor. En düşük emekli aylığı ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu'na geliyor. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren bu teklifin yer aldığı vergi paketi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

HAZİNE DESTEĞİ OLACAK

Sürecin tamamlanmasıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Temmuz zammıyla birlikte kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanların geliri 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği devreye girecek. Ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında olanların ödemesi '5510 Ek 19' olarak adlandırılan bu destekle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

ŞİMDİ NE ÖDENİYOR?

Emeklilere Temmuz aylıkları ödenmeye başladı. Yeni taban aylık henüz yasalaşmadığı için bu ödemeler yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira düzenlemesi kapsamında yapılıyor. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zam hesabıyla ortaya çıkan tutar yatırılıyor. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yasalaştıktan sonra hesaplarda olacak.

KİM, NE KADAR FARK ALACAK?

Temmuz zammıyla yaklaşık 1.8 milyon emeklinin kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kaldı. Bu emeklilere şimdi 10 bin lira yatırılırken, yasanın çıkmasıyla yeni gelirleri 12 bin 500 lira olacağı için 2 bin 500 lira fark ödenecek. Yine Temmuz zammıyla 1.9 milyon kişinin de ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin lirayı aştı ancak 12 bin 500 liranın altında kaldı. Bu kişilerin maaşı da 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşlarına göre farklı tutarlarda fark ödenmesi söz konusu olacak. Örneğin kök aylığı 9 bin 500 olan bir emekli 380 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi 473,97 liraya ulaştı. Bu emeklinin yeni geliri 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu. Bu emekliye şimdi bu tutar yatırılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla bu emeklinin aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Yasa çıkınca 176,68 lira fark verilecek.

ÖRNEK 1

HAZİRAN AYI

Kök aylığı: 7.500,00 TL

Ek ödemeli: 7.800,00 TL

5510 Ek 19 desteği: 2.200,00 TL

Yatırılan: 10.000,00 TL



ŞİMDİ YATIRILAN

% 24.73 zamlı kök aylık: 9.354,75 TL

Ek ödemeli: 9.728,94 TL

5510 Ek 19 desteği: 271,06 TL

Yatırılan: 10.000 TL



YASA ÇIKINCA

Yeni 5510 Ek 19 desteği: 2.771,06 TL

Yeni aylık tutarı: 12.500 TL

Yeni aylık farkı: 2.500 TL

ÖRNEK 2

HAZİRAN AYI

Kök aylık: 9.000,00 TL

Ek ödemeli: 9.360,00 TL

5510 Ek 19 desteği: 640,00 TL

Yatırılan: 10.000,00 TL



ŞİMDİ YATIRILAN

% 24.73 zamlı kök aylık: 11.225,70 TL

Ek ödemeli: 11.674,73 TL

Yatırılan: 11.674,73 TL



YASA ÇIKINCA

Yeni 5510 Ek 19 desteği: 825,27 TL

Yeni aylık tutarı: 12.500 TL

Yeni aylık farkı: 825,27 TL



ÖRNEK 3

HAZİRAN AYI

Kök aylık: 9.500,00 TL

Ek ödemeli: 9.880,00 TL

5510 Ek 19 desteği: 120,00 TL

Yatırılan: 10.000,00 TL



ŞİMDİ YATIRILAN

% 24.73 zamlı kök aylık: 11.849,35 TL

Ek ödemeli: 12.323,32 TL

5.510 Ek 19 desteği: -

Yatırılan: 12.323,32 TL



YASA ÇIKINCA

Yeni 5510 Ek 19 desteği: 176,68 TL

Yeni aylık tutarı: 12.500 TL

Yeni aylık farkı: 176,68 TL

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