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Sınır kalkıyor kriter geliyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun mevcut yabancı kuralını değiştireceği öğrenildi. Hacıosmanoğlu’nun sayıyı 14’e yükselteceği ancak kriterler getireceği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Sınır kalkıyor kriter geliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut yabancı kuralı ile ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor. Hacıosmanoğlu'nun 11+1 yabancı kuralındaki sayıyı 14'e yükselteceği ancak; kurala belirli kriterler koyacağı öğrenildi. TFF Başkanı'nın kısa süre içerisinde Riva'da kulüp başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceği ve yeni kurala koyulacak kriterler hakkında bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in getirileceği iddiası için, "Vincenzo Montella ile ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen sorunlara konsantre olduk" açıklamasını yaptı.

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