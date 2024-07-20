Meunier’nin adresi Lille

Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Meunier'nin adresi belli oldu. Fransız ekibi Lille, Meunier ile 2 yıllığına anlaşma sağladığını resmen duyurdu. Şubat ayında Dortmund'dan transfer edilen futbolcu, geçen sezon Fırtına'da 19 maçta 1 gol attı, 7 de asist üretti.

FERNANDEZ İLE YOLLAR AYRILDI

Geçen sezon Trabzonspor'a bedelsiz katılan Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Bordo-Mavili forma ile 17 resmi maçta 540 dakika süre alan Fernandez, geçtiğimiz sezon başında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun önemli bir bölümünde takımdan uzak kalmıştı.