ABD'de sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi
23 yılda sağlıkta büyük dönüşüm gerçekleştiren Türkıye’deki sistem, dünyaya örnek oldu. ABD Sağlık Bakanı Kennedy, “Bizim sistem çöktü” dedi. Kendisine Başkan Erdoğan'ın Türk sağlık modeli sunuldu.
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., "Sağlık sistemimiz, hastaları hasta tutmak için kurgulanmış. Hastanelerden doktorlara, sigorta şirketlerinden ilaç lobisine kadar geniş bir ağ oluşturulmuş" dedi.
Kennedy, ABD'deki sistemin düzeltilebilmesi için start verdi. Bakanlık yetkilileri Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili özel dosya hazırladı. Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme Komisyonu da Türk modelinin çok başarılı olduğunu açıkladı.
DÜNYAYA ÖRNEK SAĞLIK SİSTEMİ
HERKESE SAĞLIK
Türkiye'de yaşayan herkes Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile sağlık şemsiyesi altında
Üç basamaklı sağlık hizmeti herkesi kapsıyor
1-Aile hekimi
2-Devlet hastaneleri
3-İleri tedavi merkezleri
HIZLI HİZMET
- TC kimlik numarası ile kuyruk beklemeden tedavi ve ilaca ulaşım
- Dünyanın her yerindeki hastalara ulaşabilen acil sağlık ve afet hizmeti
- İhtiyaç sahiplerine yerinde sağlık ve bakım hizmeti
KOLAY FİNANSMAN
- Geliri düşük olanların sağlık primlerini (GSS) devlet karşılıyor.
- 18 yaşından küçük herkes ücretsiz sağlık hizmeti alıyor.
- Acil servislerde sağlık hizmeti ücretsiz sunuluyor.
ŞEHİR HASTANESİ VİZYONU
Kamu-Özel işbirliği ile kurulan şehir hastaneleri her vatandaşa ileri seviyede sağlık hizmeti veriyor.
DİJİTAL SİSTEM
- E-nabız sistemi ile kişisel sağlık yönetimi sağlanıyor.
- MHRS ile 79 branşın 72'sinde aynı gün randevu.
- Elektronik reçete ve tetkik sistemi.
- TOPLAM SAĞLIK ÇALIŞANI 1 MİLYON 470 BİN
- DEPREM BÖLGESİNE 109 YENİ TESİS
- ŞEHİR HASTANELERİ: 25'İ HİZMETTE 13'Ü YAPILIYOR
- KAMU HASTANELERİ YATAK SAYISI: 173 BİN ADET
- TOPLAM YATAK SAYISI: 271 BİN ADET
- SON 20 YILDA: 794 YENİ HASTANE