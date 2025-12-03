PODCAST CANLI YAYIN

ABD basınından Maduro iddiası: İki gece üst üste aynı yerde uyumuyor! Kübalı koruma detayı

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ülkesini terk etmesi için tehdit etmişti. ABD gazetesi The New York Times, Maduro’nun Trump’ın tehditlerinin ardından güvenlik önlemlerini artırdığını, uyuduğu bölgeyi ve telefonunu sık sık değiştirdiğini, korumalarını ise Kübalılardan seçtiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu açıkça tehdit etmesinin ardından ABD basını Maduro'nun kişisel güvenlik önlemlerini sıkılaştırdığını iddia etti.

Maduro veTrump, Takvim Fotoğraf ArşiviMaduro veTrump, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD BASININDAN MADURO İDDİASI

The New York Times'ın iddiasına göre Maduro, uyuduğu alanı ve cep telefonunu sık sık değiştirerek olası bir saldırı veya baskından korunmaya çalışıyor.

The New York Times'a konuşan kaynaklar, ABD'nin eylül ayında bölgeye savaş gemileri yığması ve Trump yönetiminin Venezuela'ya uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği tekneleri vurmaya başlamasından bu yana Maduro'nun bu önlemleri hızlandırdığını söyledi.

Maduro, ReutersMaduro, Reuters

KORUMALARINI KÜBALILARDAN SEÇTİ

ABD gazetesi Maduro'nun ihanet riskini azaltmak için Maduro'nun kişisel koruma ekibindeki Kübalı korumalarının rolünü genişlettiğini ve Venezuela ordusuna daha fazla Kübalı karşı istihbarat görevlisi atadığını yazdı.

Trump, ReutersTrump, Reuters

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Trump yönetimi, Maduro'yu Amerika Birleşik Devletleri'ni uyuşturucuyla dolduran bir "narko-terörist" kartelini yönetmekle suçluyor. Washington'daki birçok mevcut ve eski yetkili, bu söylemin nihayetinde rejim değişikliğini hedeflediğini söylüyor.

Trump Maduro'yu açıkça tehdit etmiş ve Venezuela'yı terk etmesini söylemişti.

ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştüABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü

