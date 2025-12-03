PODCAST CANLI YAYIN

ABD'den 19 ülke vatandaşları için "iltica" kararı: Başvurular askıya alındı! Pentagon'dan silahlandırma hamlesi

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurdu. Pentagon, ise 26 Kasım'da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından başkent Washington'da görevli tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını açıkladı.

ABD'den 19 ülke vatandaşları için "iltica" kararı: Başvurular askıya alındı! Pentagon'dan silahlandırma hamlesi

ABD geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu saldırının ardından alarm durumuna geçti.

TÜM İLTİCA BAŞVURULARI DURDURULDU

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurdu.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) internet sitesinden söz konusu gelişme hakkında bilgi notu yayımlandı.

Yönerge kapsamında kurum personeline, "kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu)" ve yardım taleplerini askıya almaları" talimatı verildi.

İŞTE YASAKLANAN ÜLKELER

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan "yüksek riskli 19 ülke" sınıfında yer alıyor.

PENTAGON ULUSAL MUHAFIZLARI SİLAHLANDIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ise 26 Kasım'da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından başkent Washington'da görevli tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Kingsley Wilson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Washington'da konuşlu tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını bildiren Wilson, çok sayıda Ulusal Muhafızın da polisle birlikte devriye gezdiğini açıkladı.

Wilson, 2 bin 200'den fazla Ulusal Muhafızın "Ortak Görev Gücü DC" kapsamında başkentte görev yaptığını, 500 ilave Ulusal Muhafızın da "yolda olduğunu" ifade etti.

Wilson ayrıca şehirlerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

BAŞKENT WASHINGTON'DAKİ SALDIRI

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

SALDIRGANIN CIA BAĞLANTISI

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

