Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,77, imalatta yüzde 1,17 ve su temininde yüzde 2,02 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,1 azalış kayıtlara geçti.

Sebze (AA)

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 16,97 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 14,27 Paket turlar 12,79 Patates 6,90 Margarin 6,59 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) 6,01 Tereyağı 5,89 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) 5,50 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 5,18 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 4,63

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Taze sebzeler (patates hariç) -9,52 Tavuk eti -8,64 Yumurta -8,38 Taze balık -7,07 Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri -5,20 Bebek giyim -4,07 Elektrikli küçük ev aletleri -3,23 Taze meyveler -2,91 Makarna çeşitleri -2,71 Çatal-bıçak takımı -1,91

EN DÜŞÜK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA



Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında kasımda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,17 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 8,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,69 düşüş gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 3,33 ile eğlence ve kültür oldu.