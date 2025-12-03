TÜİK 2025 kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son 2,5 yılın en düşüğü!
Son dakika haberi! Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyonu 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti." dedi.
ENFLASYON YILLIK YÜZDE 31,07 ARTTI
Buna göre aylık enflasyonu 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
SON 2,5 YIIN EN DÜŞÜĞÜ
Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.
Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü.
Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.
Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.
2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:
•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları
•Sıkı para politikası
•Güçlenen finansal istikrar
•Destekleyici maliye politikası
•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi
•Eğitimde kural bazlı fiyatlama
•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması
•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar
Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 yükseldi.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 26,72, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 27,23 artış oldu.
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Ocak
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|6,65
|6,7
|5,03
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|4,15
|4,14
|3,06
|Şubat
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|3,15
|4,53
|2,27
|-0,20
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|1,56
|3,74
|2,12
|Mart
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|2,29
|3,16
|2,46
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|0,44
|3,29
|1,88
|Nisan
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|2,39
|3,18
|3
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|0,81
|3,60
|2,76
|Mayıs
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,04
|3,37
|1,53
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|0,65
|1,96
|2,48
|Haziran
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|4,95
|3,92
|1,64
|1,37
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|6,77
|6,50
|1,38
|2,46
|Temmuz
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|2,37
|9,49
|3,23
|2,06
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|5,17
|8,23
|1,94
|1,73
|Ağustos
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|1,46
|9,09
|2,47
|2,04
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|2,41
|5,89
|1,68
|2,48
|Eylül
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|3,08
|4,75
|2,97
|3,23
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|4,78
|3,4
|1,37
|2,52
|Ekim
|1,44
|2,08
|2,67
|2,00
|2,13
|2,39
|3,54
|3,43
|2,88
|2,55
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|7,83
|1,94
|1,29
|1,63
|Kasım
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,30
|3,51
|2,88
|3,28
|2,24
|0,87
|2,00
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|0,74
|2,81
|0,66
|0,84
|Aralık
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|1,18
|2,93
|1,03
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|-0,24
|1,14
|0,4
|Yıllık değişim
|Ay/Yıl
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Ocak
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|57,68
|64,86
|42,12
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|86,46
|44,2
|27,2
|Şubat
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|55,18
|67,07
|39,05
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|76,61
|47,29
|25,21
|Mart
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|50,51
|68,50
|38,1
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|62,45
|51,47
|23,5
|Nisan
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|43,68
|69,80
|37,86
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|52,11
|55,66
|22,5
|Mayıs
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|39,59
|75,45
|35,41
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|40,76
|57,68
|23,13
|Haziran
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|78,62
|38,21
|71,6
|35,05
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|138,31
|40,42
|50,09
|24,45
|Temmuz
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|79,60
|47,83
|61,78
|33,52
|3,96
|15,45
|25,00
|21,66
|8,33
|44,92
|144,61
|44,50
|41,37
|24,19
|Ağustos
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|80,21
|58,94
|51,97
|32,95
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|143,75
|49,41
|35,75
|25,16
|Eylül
|7,28
|11,20
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|83,45
|61,53
|49,38
|33,29
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|151,50
|47,44
|33,09
|26,59
|Ekim
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|85,51
|61,36
|48,58
|32,87
|2,84
|17,28
|45,01
|1,70
|18,20
|46,31
|157,69
|39,39
|32,24
|27,00
|Kasım
|7,00
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|84,39
|61,98
|47,09
|31,07
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|136,02
|42,25
|29,47
|27,23
|Aralık
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,60
|36,08
|64,27
|64,77
|44,38
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89
|97,72
|44,22
|28,52
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), kasımda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,6, imalatta yüzde 27,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,92 ve su temininde yüzde 57,62 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,6, imalatta yüzde 27,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,92 ve su temininde yüzde 57,62 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 23,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,65, enerjide yüzde 27,4 ve sermaye mallarında yüzde 28,44 yükseliş kaydedildi.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,77, imalatta yüzde 1,17 ve su temininde yüzde 2,02 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,1 azalış kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,48 ve sermaye mallarında yüzde 1,54 artış, enerjide yüzde 0,48 azalış görüldü.
|Sektörler/Alt Gruplar
|Aylık (Yüzde)
|Yıllık (Yüzde)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|1,77
|32,6
|İmalat
|1,17
|27,04
|Elektrik, gaz
|-3,1
|24,92
|Su temini
|2,02
|57,62
EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI
Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|16,97
|Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
|14,27
|Paket turlar
|12,79
|Patates
|6,90
|Margarin
|6,59
|Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi)
|6,01
|Tereyağı
|5,89
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi)
|5,50
|Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri
|5,18
|Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar)
|4,63
Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Taze sebzeler (patates hariç)
|-9,52
|Tavuk eti
|-8,64
|Yumurta
|-8,38
|Taze balık
|-7,07
|Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri
|-5,20
|Bebek giyim
|-4,07
|Elektrikli küçük ev aletleri
|-3,23
|Taze meyveler
|-2,91
|Makarna çeşitleri
|-2,71
|Çatal-bıçak takımı
|-1,91
EN DÜŞÜK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında kasımda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,17 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 8,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 arttı.
Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,69 düşüş gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 3,33 ile eğlence ve kültür oldu.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 ve konutta yüzde 1,7 artış olarak kayıtlara geçti.
İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 azalış, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 artış şeklinde oldu.
YILLIK DEĞİŞİMLER
Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 8,99 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,17 ile eğitim olarak tespit edildi.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış görüldü.
İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 yükseliş yönünde oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 28'inde düşüş gerçekleşti, 7 temel başlıkta değişim olmadı, 108'inde ise artış meydana geldi.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|TÜFE
|0,87
|31,07
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|-0,69
|27,44
|Alkollü içecekler ve tütün
|2,42
|30,70
|Giyim ve ayakkabı
|0,68
|8,99
|Konut
|1,70
|49,92
|Ev eşyası
|0,87
|26,47
|Sağlık
|0,67
|29,46
|Ulaştırma
|1,78
|29,23
|Haberleşme
|0,55
|17,78
|Eğlence ve kültür
|3,33
|25,87
|Eğitim
|0,30
|66,17
|Lokanta ve oteller
|0,89
|33,91
|Çeşitli mal ve hizmetler
|1,14
|29,94
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,27, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 30,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, kasımda aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,78 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 1,35 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.
Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,19 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE " göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 29,72 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|1,23
|34,19
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|1,27
|32,17
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|1,22
|31,65
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|1,35
|32,71
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|0,81
|31,09
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|0,78
|29,72