Ev sahibi ve kiracılar için yeni zam hesabı: TÜİK 2025 aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde yer alan Aralık 2025 kira artış oranı için gözler bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. TÜİK'in paylaşacağı TÜFE 12 aylık ortalaması yeni dönemde uygulanabilecek resmi kira zammını doğrudan belirleyecek. Aralık ayında sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ile ev sahipleri hangi oranın geçerli olacağını merak ediyor.
