Ev sahibi ve kiracılar için yeni zam hesabı: TÜİK 2025 aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde yer alan Aralık 2025 kira artış oranı için gözler bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. TÜİK'in paylaşacağı TÜFE 12 aylık ortalaması yeni dönemde uygulanabilecek resmi kira zammını doğrudan belirleyecek. Aralık ayında sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ile ev sahipleri hangi oranın geçerli olacağını merak ediyor.

Yasal düzenleme gereği kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu nedenle kasım ayına ilişkin TÜFE verileri büyük önem taşıyor.

TÜİK'in 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacağı veri sonrası aralık ayı için geçerli kira artış oranı netleşmiş olacak.

Kira Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Konut ve iş yeri kiralarında artış tavanı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla TÜFE'nin on iki aylık ortalama değişim oranına göre belirleniyor.

Bu oran sözleşme yenileme tarihinde uygulanabilecek en yüksek yasal artışı gösteriyor. Taraflar isterlerse daha düşük bir artış oranı üzerinde anlaşabiliyor ancak tavanı aşan bir oran hukuken geçerli sayılmıyor.

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Netleşti

TÜİK'in paylaştığı son verilere göre:

TÜFE Ekim 2025'te yıllık yüzde 32,87, aylık yüzde 2,55 arttı.
• Yİ-ÜFE yıllık yüzde 27,00, aylık yüzde 1,63 olarak gerçekleşti.