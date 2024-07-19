Bade’ce aşk! Yıllardır değişmeyen güzellik: Bir işlem bile yok!

Bir süredir ekranlarda olmayan fakat bu yıl iyi bir projeyle seyirci karşına çıkmak istediğini her fırsatta dile getiren Bade İşçil, magazin gündeminin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Aşktan yana da yüzü gülmeyen güzel oyuncu İşçil, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Malkoç Sualp ile 2016'da yollarını ayırmıştı. İşçil ve Sualp'in evliliğinden Azur adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

ARAYIŞ SÜRÜYOR!

Boşandığı günden beri kalbi boş olan İşçil, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Gönlüne göre kimseyi bulamadığından bahseden ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde, "Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?" demişti. Önceki gün görüntülenen Bade İşçil, hayatında kimsenin olmamasıyla ilgili, "Hâlâ benden daha cesur bir erkekle tanışmayı bekliyorum" açıklamasını yaptı.