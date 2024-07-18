Torreira: Fred keşke bizde olsaydı!

Torreira, "Gerçekten büyük bir şans Fred'in Türkiye'de oynaması. Maalesef rakip takımda oynuyor. Çok güzel olurdu tabii ki de bizim tarafımızda oynuyor olsaydı" dedi.

Tecrübeli oyuncu, "Burada bir sürü insanla tanıştım, birçok bağlantım oldu. Bu ülke hoşuma gidiyor. Türkiye gibi büyük bir ülkenin dünyada tanınıyor olması, farklı bir futbol gösteriyor olması bence çok önemli. Futbol dışında da aslında birçok konuda ön plana çıkması gereken bir ülke. İnsanlar gelsinler ve Türkiye'yi tanısınlar. İnanılmaz yerleri var. Türkiye'deki insanlarla birlikte vakit geçirdiğimizi görüp diğer oyuncular da buraya gelsinler" ifadelerini kullandı.