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Sevilen popçu Ece Seçkin'den çocuk itirafı: Hazırım

Mutlu bir evliliği olan Ece Seçkin, anne olmak istediğinin sinyalini verdi. Köpeğini kaybeden Seçkin, “Köpeğim ölünce anne olma fikrine daha da çok yaklaştım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Sevilen popçu Ece Seçkin’den çocuk itirafı: Hazırım

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Ece Seçkin, Kaan Ölker'in programına konuk oldu. Köpeğini kaybettiği dönem acısını kimseyle paylaşamadığını gözyaşları içinde anlatan Seçkin. "Köpeğim Coco öldükten sonra onun yerini tutabilecek ve o acıyı dindirebilecek tek şeyin bir çocuk sahibi olmak olduğunu düşündüm. Hayatımın bir parçasını kaybettim. 16 yıl birlikte yaşadığım bir canı kaybetmenin acısını tarif edemiyorum" dedi. Seçkin, erken yaşta yıldız olmakla beraber ailesinin kendisini korumak için ellerinden geleni yaptığını anlatırken; babasının hâla dekolteli kıyafetlerine karıştığını şöyle itiraf etti: "Babam hâla bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin' diyor."

''EVLİLİK BANA YARADI''
Güzel popçu, "Evlilik star ışığını öldürüyor mu" sorusuna şöyle bir yanıt verdi: "Aksine evlendikten sonra daha da parlamaya başladım, bana yaradı. Evlilik kurumuna olan saygım bana çok daha büyük bir bağlılık kazandırdı. Çağrı hayattaki en büyük şansım oldu. Beni hiçbir şekilde engellemedi, sabote etmedi ve her zaman arkamda durdu."

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