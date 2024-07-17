Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor’a özel açıklamalar: Meunier’e dava açacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Thomas Meunier'in sözleşmesini feshederek takımdan ayrılması ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Açıklayamayacağımız ailesel durumu nedeniyle ayrılmak istedi. Thomas Meunier'in sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Maili 5 dakika kala atması bizi üzdü. Saygı duyduğumuz bir isim ama 5 dakika kala olmadı! Ortada bir kulüp yokken sözleşmesini sonlandırdı. Kulübe yapılan bu hareketten sonra Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi ve gideceği kulüp için dava açacağız" diye konuştu.

5-6 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ

Onuachu ve Cham'la görüşmelerin devam ettiğini belirten Doğan, "B planı, C planı hazır. Taraftarlarımız rahat olsun. Önümüzdeki hafta aksilik olmazsa, çoğu transferi halledeceğiz. 3 stoper ile görüşüyoruz, seçeneklerimiz hazır. Bir santrafor alacağız ama iki de olabilir. 5-6 oyuncu daha alacağız. Ayrıca Meunier'in ayrılığı sonrasında scout ekibimizin listesindeki sağ bekler ile de temaslara başladık" şeklinde konuştu.



BÜYÜK SES GETİRDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a transfer çalışmaları ve Meunier ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalar gündem oldu.