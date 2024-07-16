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Son aday Zagadou

Uduokhai için Augsburg’la anlaşamayan Beşiktaş’ın gündemine gelen son isim Stuttgart forması giyen Dan-Axel Zagadou oldu. Kartal’ın Fransız oyuncu önümüzdeki günlerde teklif yapacağı ifade ediliyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Son aday Zagadou

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Stoper bölgesi için Gabriel Paulista'nın yanına genç ve sol ayaklı bir stoper arayan Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu. Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'den artan maaliyetler yüzünden vazgeçen Kartal, bu kez de Stuttgart'ın Fransız stoperi Dan-Axel Zagadou'yu gündemine aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

HAVA HAKİMİYETİ ÜS DÜZEY
Yönetimin yapılacak olan bu görüşmede Zagadou için teklifini Stuttgart'a iletmesi bekleniyor. Geçen sezon Alman ekibiyle 22 maçta sahaya çıkan Fransız savunmacı söz konsu maçlarda 1 gol kaydetti. 1.96'lık yıldız oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçilen tecrübeli futbolcunun Bundesliga ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

150 MAÇTA OYNADI
Profesyonel kariyerinde 150 maça çıkan ve 2023 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Zagadou, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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